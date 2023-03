板垣巴留が、イタリアのロックバンド・マネスキンのアルバム「ラッシュ!」にコメントを寄せている。

昨年、マネスキンのメンバーを「BEASTARS」の世界観に落とし込んだイラストを手がけた板垣。1月20日にリリースされ、オリコンの洋楽アルバムランキングで1位を獲得した「ラッシュ!」について、板垣は「このアルバムを聴いた後なら何でもやれる気がする!」と語った。なおコメントは板垣のほか、ゲームクリエイターの小島秀夫、ミュージシャン、ギタリストのSUGIZO、音楽評論家・湯川れい子からも到着。ソニーミュージック公式サイト内のマネスキン特設サイトでも公開中だ。

板垣巴留(マンガ家)コメント

若いライオンの咆哮のような

ダミアーノさんの歌声が、聴く者の心に食い込みます。

このアルバムを聴いた後なら何でもやれる気がする!

小島秀夫(ゲームクリエイター)コメント

やっぱりいい。Måneskin(マネスキン)の「ラッシュ!」。ウォークマンでもCDでも、移動中でも仕事中でも、何度も聴いてしまう。数週間、ヘビロテ。このグルーブ感、リズム、メロディ。ノれて、踊れて、キュンとなる。最高! ビジュアルもイケてる。LIVEには行った事ないけど、楽しそう! これは売れるわ!(公式Twitterより)

SUGIZO(ミュージシャン、ギタリスト)コメント

Rock is not dead!!

彼ら最狂のZ世代がグラマラスで艶やかなヤバいロックを復興させてくれる!

これほど嬉しいことはない!

まさにRock is Back!!!!

湯川れい子(音楽評論家)コメント

いいですねえ。好きです。

イタリア語でも英語でも、力を抜いて歌っているけれど、なぜか心に染みてくる。

いい加減そうでいて、すごく誠実で、グイグイ心に迫ってくる。

ビジュアル的にも、音楽的にも、スーパーグループになる要素をすべて持っています。

だから「If I Can Dream」が歌えるんです。