長渕剛が6月から全国ツアー「Tsuyoshi Nagabuchi Concert Tour 2023 OH！」を開催する。
今回のツアーは6月24日の神奈川公演から9月28日の大阪公演まで全国14カ所20公演を予定。スケジュールやチケットの詳細はツアーの特設ページで確認しよう。
Tsuyoshi Nagabuchi Concert Tour 2023 OH！
2023年6月24日（土）神奈川県 よこすか芸術劇場
2023年7月2日（日）富山県 オーバード・ホール
2023年7月8日（土）愛媛県 愛媛県県民文化会館
2023年7月9日（日）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）
2023年7月15日（土）茨城県 水戸市民会館 大ホール
2023年7月22日（土）福岡県 福岡市民会館 大ホール
2023年7月23日（日）福岡県 福岡市民会館 大ホール
2023年7月28日（金）新潟県 新潟県民会館 大ホール
2023年8月5日（土）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第一
2023年8月6日（日）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第一
2023年8月10日（木）愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール
2023年8月11日（金・祝）愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール
2023年8月18日（金）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru
2023年8月20日（日）宮城県 仙台サンプラザホール
2023年9月1日（金）広島県 広島文化学園HBGホール
2023年9月2日（土）広島県 広島文化学園HBGホール
2023年9月7日（木）東京都 日本武道館
2023年9月8日（金）東京都 日本武道館
2023年9月27日（水）大阪府 大阪城ホール
2023年9月28日（木）大阪府 大阪城ホール