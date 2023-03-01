5月13日と14日に大阪・海とのふれあい広場、20日と21日に東京・江東区立若洲公園で行われる都市型音楽フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは両会場に出演するindigo la End、打首獄門同好会、キュウソネコカミ、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ヤバイTシャツ屋さんと、大阪会場に出演するORANGE RANGE、キタニタツヤ、ジェニーハイ、TOMOO、Penthouse、マカロニえんぴつ、マハラージャン、礼賛、Reol、東京会場に出演するandrop、サンボマスター、NEE、にしな、Newspeak、BREIMEN、マルシィ、リュックと添い寝ごはんの計22組。チケットぴあとテレ朝チケットでは3月14日まで1日券の先行予約を受け付けている。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月13日（土）大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

＜出演者＞

indigo la End / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / SHISHAMO / JUN SKY WALKER(S) / TOMOO / Novelbright / Penthouse / 黒子首 / マカロニえんぴつ / マハラージャン / Mrs. GREEN APPLE / yama / Lucky Kilimanjaro / WurtS / wacci / and more



2023年5月14日（日）大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

＜出演者＞

ORANGE RANGE / キタニタツヤ / Creepy Nuts / ジェニーハイ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / (sic)boy / -真天地開闢集団-ジグザグ / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 10-FEET / ハンブレッダーズ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / 礼賛 / Little Glee Monster / Reol / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月20日（土）東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

＜出演者＞

androp / THE ORAL CIGARETTES / キュウソネコカミ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / JUN SKY WALKER(S) / -真天地開闢集団-ジグザグ / w.o.d. / にしな / Newspeak / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フレデリック / マルシィ / Mrs. GREEN APPLE / ヤバイTシャツ屋さん / リーガルリリー / reGretGirl / Little Glee Monster / and more



2023年5月21日（日）東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

＜出演者＞

indigo la End / 打首獄門同好会 / 神はサイコロを振らない / Klang Ruler / Creepy Nuts / サンボマスター / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 東京スカパラダイスオーケストラ / NEE / ねぐせ。 / Novelbright / Vaundy / BREIMEN / yama / リュックと添い寝ごはん / WurtS / and more