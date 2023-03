マルシィ、SCHOOL OF LOCK!のイベント『キズナ祭』で新曲「大丈夫」初披露！声出しOKライブも初出演！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月28日(火)の放送は、3人組ロックバンドのマルシィがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と共演する番組イベント『キズナ祭』や、自身を鼓舞するタイミングについてエピソードを語りました。マルシィは、3月1日(水)に新曲『大丈夫』を配信リリース。この楽曲は、ポカリスエットが協賛する「全日本高等学校・全日本中学校チアリーディング選手権大会」の応援CM曲です。また、3月11日(土)に東京・立川ステージガーデンで開催される番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』に、GENERATIONS、KANA-BOONとともに出演します。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、この方たちとお届けしていきます!マルシィ:マルシィです! お願いします!こもり校長:去年(2022年)の12月以来の来校です。3月11日の『キズナ祭』にも出演してくれます! その直前に来てくれて、ありがとうございます!マルシィ:こちらこそ、ありがとうございます!こもり校長:その『キズナ祭』では、さきほどオンエアした『大丈夫』を初披露してくれ……る? 言っちゃっていいんですよね!?吉田右京(Vo & Gt):もちろんです! 初披露します!こもり校長:嬉しいですね。しかも、『キズナ祭』は声出しOKなんですよ。久々なんじゃないですか?フジイタクミ(Ba):久しぶりというか、ほぼ初めて……だよね?吉田:はい。待望の声出しです。こもり校長:(会場の立川スクエアガーデンには)2,200人くらい入るらしいですよ。shuji(Gt):すごいね。こもり校長:僕ら(GENERATIONS)も久しく歓声は浴びてないから、めちゃくちゃ楽しみですね。このキズナ祭は3組のアーティスト(GENERATIONS、KANA-BOON、マルシィ)が出演する声出しOKのイベントですが、どういうお気持ちですか?吉田:声出しにすごく憧れていたので、楽しみでありつつ……。フジイ:楽しみだよね。吉田:でも、「みんな、ちゃんと声出してくれるかな?」という不安もあります(笑)。こもり校長:僕もそうなんですよ。声出しも“久々”の人と“初めて”の人が多いと思うので、どうだろうな……? というのはわかります。でも新曲『大丈夫』には、“一緒に声を出せるよ”というところもありますからね!こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)が不安に思っていることに、マルシィ先生と「大丈夫!」と言いまくっていきます! マルシィ先生は、「大丈夫!」と自分を鼓舞するタイプですか?マルシィ:します!フジイ:ライブ前とかにやるよね?吉田:「大丈夫」「大丈夫」って。こもり校長:気合い入れとかもやるんですか?フジイ:します。こもり校長:なんて言うんですか?フジイ:なんて言うかな……!?(笑)。吉田:そのときによって……(笑)。shuji:バラバラなんですよ。吉田:流れでやっているよね。shuji:流れのままみたいな。こもり校長:(気合い入れの前に)しゃべるのは担当制ですか?shuji:各々が、しゃべりたいことをしゃべっています(笑)。こもり校長:(笑)。いや、素敵です!この日の放送では……・「春から東京に上京するけど、知り合いがいない専門学校に入ることや1人暮らしなど初めてのことばかりで不安」という18歳・「2月29日生まれで今年は誕生日がないので、友達に忘れられているかもしれない」という19歳・「仲のいい友達が春に引っ越しすることになり、学校で話す人がいなくなるかもしれない」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの不安に「大丈夫!」と背中を押していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/