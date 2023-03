BE:FIRST、新曲「Smile Again」がANESSA Global Campaign Songに決定

BE:FIRSTが2023年4月26日(水)に発売する3rdシングル「Smile Again」が、ANESSA Global Campaign Songに決定した。

本作は、切なさと儚さに溢れた、シングルリード曲としては初となるラブソング。制作陣には、プロデューサーのSKY-HIの他にw-inds.の橘慶太、ソウル出身のプロデューサーとして活動中のJUNEがクレジットされ、コレオグラファーにはs**t kingz全員が参加という、ダンス&ボーカルのオールスターの様な布陣で制作された。

洗練されたミニマルな音数の中で、7人の歌声が際立った本作は、"君は綺麗だ"というシンプルなワードにいくつもの含みやストーリーを感じさせる。哀傷、ノスタルジー、希望、決心、美しいメロディにダンサブルな展開やシンガロングまで、短く長い3分間の中でBE:FIRSTが強い愛を捧げる作品となっている。

本作の楽曲タイトルが発表されたと同時にBE:FIRST公式YouTubeにて楽曲の一部を聴くことができるティザー映像も公開された。さらに今作には、#BBBチャレンジがTikTokで話題を呼び、「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100」(2月22日公開)でも1位を獲得したハイブリッドHIP HOPダンスナンバー「Boom Boom Back」も収録。

<リリース情報>

BE:FIRST

3rdシングル『Smile Again』

リリース日:2023年4月26日(水)

レーベル:B-ME

=CD収録曲=(全品番共通)

1. Smile Again

2. Boom Boom Back

3. タイトル未定

SG+DVD(スマプラ対応)

品番:AVCD-61302/B

価格:¥2750円(税込)

初回特典(封入):トレーディングカードC(全7種類中1種ランダム封入)

初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード

SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番:AVCD-61303/B

価格:¥2750円(税込)

初回特典(封入):トレーディングカードC(全7種類中1種ランダム封入)

初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード

=映像収録内容=(AVCD-61302/B・AVCD-61303/B 共通)

Smile Again -Music Video-

Boom Boom Back -Music Video-

Smile Again -Music Video Behind The Scenes-

Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-

SG+DVD(スマプラ対応)

品番:AVCD-61304/B

価格:¥2750円(税込)

初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類中1種ランダム封入)

初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード

SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番:AVCD-61305/B

価格:¥2750円(税込)

初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類中1種ランダム封入)

初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード

=映像収録内容=(AVCD-61304/B・AVCD-61305/B)

Smile Again -Behind The Scenes-

レコーディング風景や、ジャケット写真撮影などMusic Video撮影前までのBehind The Scenes

※Music VideoのBehind The Scenesは収録されない。

SG(スマプラ対応)

品番:AVCD-61306

価格:¥1320円(税込)

初回特典(封入):トレーディングカードA(全7種類中1種ランダム封入)

初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード

SG+DVD(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番:AVC1-61307/B

価格:¥5500円(税込)

仕様:三方背ケース

特典:フォトブック(ページ数未定)

SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番:AVC1-61308/B

価格:¥5500円(税込)

仕様:三方背ケース

特典:フォトブック(ページ数未定)

=映像収録内容=(AVC1-61307/B・AVC1-61308/B)

Smile Again -Music Video-

Boom Boom Back -Music Video-

Message -Music Video-

Milli-Billi -Special Dance Performance-

Smile Again -Music Video Behind The Scenes-

Boom Boom Back -Music Video Behind The Scenes-

Message -Music Video Behind The Scenes-

Milli-Billi -Special Dance Performance Behind The Scenes-

Smile Again -Behind The Scenes-

