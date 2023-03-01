TVアニメ「Re:STARS」が、4月2日よりBS日テレで放送、DMM TVで先行配信される。

「Re:STARS」は中国のアニメ「今天开始做明星」を再編集し、日本語字幕版として展開するもの。原作は同名の少女マンガで、中国の動画配信プラットフォーム・iQIYI（アイチーイー）のマンガアプリで2015年に配信がスタートした。累計閲覧回数は52億回を突破し、2019年に中国でアニメ化。スターを目指し芸能界を駆け上がる、18歳の男子大学生チン・ザーと、トップアイドルである双子の姉チン・ヤーを軸とした“青春アイドルコメディ”が描かれる。

この発表に併せ、「Re:STARS」のキービジュアル、公式PVが公開に。キービジュアルには、「本当の君と、煌めくステージへ……！」というキャッチコピーとともに、まっすぐに前を見据えたチン・ザーとチン・ヤーの姿が捉えられた。PVでは2人に加え、物語を彩る3人のキャラクターが登場。歌唱シーンも観ることができる。

TVアニメ「Re:STARS」

放送情報

BS日テレ：2023年4月2日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

DMM TV：2023年4月2日（日）23:30～先行配信開始

各配信サイト：2023年4月5日（水）23:30～順次配信開始

スタッフ

原題：今天开始做明星

原作：BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.／ASK ANIMATION STUDIO

企画：龔宇

製作総指揮：王暁暉

エグゼクティブプロデューサー：楊暁軒

監督：于沺

プロデューサー：張誠鋼

アシスタントプロデューサー：魏鑫

日本語字幕制作：水野衛子／アウラ

監修：王林琳（ASK ANIMATION STUDIO）

日本語字幕版企画：チームジョイ、ブシロードムーブ、トムス・エンタテインメント

スタッフ

チン・ザー：马正阳

チン・ヤー：吟良犬

ジー・ミー：周侗

ウェイ：王潇倩

フェニモ：藤新

(c)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (c)TEAM JOY／Bushiroad Move／TMS