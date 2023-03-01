TVアニメ「Re:STARS」が、4月2日よりBS日テレで放送、DMM TVで先行配信される。
「Re:STARS」は中国のアニメ「今天开始做明星」を再編集し、日本語字幕版として展開するもの。原作は同名の少女マンガで、中国の動画配信プラットフォーム・iQIYI（アイチーイー）のマンガアプリで2015年に配信がスタートした。累計閲覧回数は52億回を突破し、2019年に中国でアニメ化。スターを目指し芸能界を駆け上がる、18歳の男子大学生チン・ザーと、トップアイドルである双子の姉チン・ヤーを軸とした“青春アイドルコメディ”が描かれる。
この発表に併せ、「Re:STARS」のキービジュアル、公式PVが公開に。キービジュアルには、「本当の君と、煌めくステージへ……！」というキャッチコピーとともに、まっすぐに前を見据えたチン・ザーとチン・ヤーの姿が捉えられた。PVでは2人に加え、物語を彩る3人のキャラクターが登場。歌唱シーンも観ることができる。
TVアニメ「Re:STARS」
放送情報
BS日テレ：2023年4月2日（日）より毎週日曜日23:00～
配信情報
DMM TV：2023年4月2日（日）23:30～先行配信開始
各配信サイト：2023年4月5日（水）23:30～順次配信開始
スタッフ
原題：今天开始做明星
原作：BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.／ASK ANIMATION STUDIO
企画：龔宇
製作総指揮：王暁暉
エグゼクティブプロデューサー：楊暁軒
監督：于沺
プロデューサー：張誠鋼
アシスタントプロデューサー：魏鑫
日本語字幕制作：水野衛子／アウラ
監修：王林琳（ASK ANIMATION STUDIO）
日本語字幕版企画：チームジョイ、ブシロードムーブ、トムス・エンタテインメント
スタッフ
チン・ザー：马正阳
チン・ヤー：吟良犬
ジー・ミー：周侗
ウェイ：王潇倩
フェニモ：藤新
(c)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (c)TEAM JOY／Bushiroad Move／TMS