FAカップ5回戦(ラウンド16)が2月28日に各地で開催された。

マンチェスター・Cはアウェイでブリストル・C(2部)と対戦。7分にリヤド・マフレズのクロスからフィル・フォーデンが先制点を挙げると、74分にもフリアン・アルバレスのパスからフォーデンが追加点をマーク。その後、81分にはケヴィン・デ・ブライネがミドルシュートから追加点を奪い、3-0で快勝した。

MF三笘薫が所属するブライトンはアウェイでストーク(2部)と対戦。30分にルイス・ダンクのスルーパスから裏へと抜け出した三笘が中央へと折り返すと、エヴァン・ファーガソンが流し込んで先制に成功。これが決勝点となったブライトンは1-0で勝利を収めた。

レスターはホームでブラックバーン(2部)と対戦。33分にパスミスから先制を許すと、52分にも追加点を奪われ、2点差に。67分にケレチ・イヘアナチョのゴールで1点を返したものの、追いつくことはできず。1-2で試合は終了し、レスターは5回戦で敗退となった。

そのほか、フルアムとリーズによるプレミアリーグ勢対決は、リーグ6位に位置する好調のフルアムが17位のリーズを2-0で下し、準々決勝進出を決めた。

5回戦の結果は以下の通り。なお、残り4試合は3月1日に開催される予定となっている。

■FAカップ5回戦

▼2月28日開催

ストーク(2) 0-1 ブライトン(1)

レスター(1) 1-2 ブラックバーン(2)

フルアム(1) 2-0 リーズ(1)

ブリストル・C(2) 0-3 マンチェスター・C(1)

▼3月1日開催

サウサンプトン(1) vs グリムズビー(4)

バーンリー(2) vs フリートウッド(3)

マンチェスター・U(1) vs ウェストハム(1)

シェフィールド・U(2) vs トッテナム(1)