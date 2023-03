『すみっコぐらし』ポケットティッシュのおまけはキラキラホログラム仕様♪

人気キャラクター『すみっコぐらし』のシール付きポケットティシュ「キャラポケ すみっコぐらし」が登場♪ 一部のコンビニエンスストア、ヴィレッジヴァンガード、すみっコぐらしショップ、キデイランド、ECサイトなどで2023年2月28日(火)より発売されている。

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

本アイテムは、『すみっコぐらし』のポケットティシュ2個に、シールが1枚付いた商品。ティシュの絵柄は全5種類で、シールはキラキラホログラム仕様になっており、全20種類。シールの大きさは約90mm×55mmと大きめで、コレクションするのも好きな場所に貼るのも楽しい♪

ティシュもシールもどれが当たるかわからないクローズドパッケージになっているほか、ティシュの紙にもすみっコたちのプリントがついている。

また、今回は1ボックス20個入りのボックスセットも販売! プレミアムバンダイにて2月28日(火)11時より予約受け付けを開始した。

花粉に悩まされるこの季節。すみっコたちのティッシュを日常に取り入れてみてはいかが?

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【商品概要】

『キャラポケ すみっコぐらし』

メーカー希望小売価格 :165円(税込)

発売日:2023年2月28日(火)

サイズ:シール 約90㎜×55㎜、ポケットティシュ 約75㎜×約110㎜×約10㎜

ジャンル:日用品

セット内容:ポケットティシュ2個、シール1枚

<ボックスセット>

1ボックス 20個入り

価格:3300円(税込)

※本商品はシール・ポケットティシュが全種類揃うコンプリート版ではございません。

