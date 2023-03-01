ダンス＆ボーカルグループのFANTASTICS from EXILE TRIBEが2月27日、『GUマシュマロパンプス meets FANTASTICS 推し活ミーティング』に登場した。
（オススメ動画）
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