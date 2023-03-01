大泉洋、平野レミが『サントリー 新「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会』に登場。“週末のごほうびクッキング”にも挑戦した。
（オススメ動画）
🎬大泉洋、平野レミに名前を覚えてもらえず…「北海道のモジャモジャ」ざっくばらん過ぎるエピソードにツッコミ『サントリー 新「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会』
https://youtu.be/FDAZnGG1PN0
🎬大泉洋、至福の表情でご褒美ビール！躍動感溢れるイラストで週末フライト 新「ザ・プレミアム・モルツ」新CM「新・週末のごほうび」篇
https://youtu.be/HMjPgMD-tNk
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