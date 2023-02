3月25日、26日に東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2023」に、KADOKAWAが過去最大規模で出展。KADOKAWA ANIME6作品の描き下ろしビジュアルが公開された。

出展ブースはテーマパークに遊びにきたような“ワクワクドキドキ”感の提供を目指し、「KADOKAWA ANIME PARK」がコンセプトに。ブース内では「【推しの子】」「GAMERA -Rebirth-」「この素晴らしい世界に爆焔を!」「文豪ストレイドッグス」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「Re:ゼロから始める異世界生活」「わたしの幸せな結婚」の特別展示が行われる。ブース全体のマップも公開された。

配信ブースのKADOKAWA LIVE STATIONでは、さまざまな作品の生配信番組を展開。番組は現地での観覧のほか、YouTubeのKADOKAWA Anime Channelで視聴できる。作品ラインナップや出演者についてはKADOKAWAブースの公式サイトで確認を。そのほかメインステージでは、KADOKAWA過去最多となる7ステージが実施される。

描き下ろしビジュアルは「KADOKAWA ANIME PARK」に遊びにきたキャラたちがテーマ。「AnimeJapan 2023」で先行販売されるグッズは、3月10日からKADOKAWAの公式オンラインショップ・カドカワストアでも予約を受け付ける。

