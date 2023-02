とた「リビングでスキップしていました」楽曲『紡ぐ』がSNSで話題に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月27日(月)の放送は、とたさんがゲスト出演。SNSで話題になった楽曲「紡ぐ」や楽曲の制作方法について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:今夜の生放送教室には、とた先生が初来校! よろしくお願いします!とた:よろしくお願いします!こもり校長:とた先生は19歳ですか!? 落ち着きがすごいですね。とた:全然……今は心臓がドキドキしています!こもり校長:とた先生は「はじめまして」なので、詳しく説明しちゃいます!『とた先生は、2021年2月の17歳のときにくるり先生のカバーをTikTokにアップ。4ヵ月後の6月に「紡ぐ」という曲のサビ部分(Short Ver.)、39秒の動画をアップしたところ、なんと270万回再生!』こもり校長:素晴らしいですね。270万回再生って、すごいことよ。いきなり出したものが、バズった感覚はどうでしたか?とた:通知が止まらなくて(笑)。ずっと通知が鳴り続けるので、「炎上した?」みたいな(笑)。ただただびっくりしちゃって、親や家族に「ちょっとすごいかも……!」ってリビングでスキップしていました(笑)。こもり校長:最初にTikTokにアップされたのは「紡ぐ Short Ver.」で、当時フルバージョンは無かったということなんですけど、どうやって完成させたんですか?とた:最初は、Short Ver.のサビしか考えていなかったんです。そのころは短い曲を作るのが好きで、作ってすぐに投稿したのがこの曲なんです。コロナ禍だったので、身近にあるスマートフォンに入っているGarageBandというアプリを使って作りました。こもり校長:iPhoneのGarageBandで作ったんですか!?とた:はい。録音もすべてそれでやってました。こもり校長:そこから、フルバージョンはどうやって作ったんですか?とた:投稿したときにすごく大きな反響をいただけたんですけど、聴いた方が私とは違う解釈をしてくれていて面白いなと思ったんです。それで、私が曲に込めた意図みたいなものも汲み取れるようにしつつ、聴いた方が自分と重ねて聴けるように、歌詞に余白を持たせて……2つ目の意味というか、意味をいくつか持つように作り直しました。こもり校長:作るときに悩んだりしました?とた:そうですね。わかりやすくもしたいけど、正解がないような感じにもしたくて……聴いた人なりの解釈ができるようにしたかったので、難しかったです。――ここで、「紡ぐ」(フルバージョン)オンエアこもり校長:こんなにも透き通っているのに、ある種、覚悟にも似たような声の強さを感じました。自分の張りつめたものをほどいてくれているのに、芯が立つような曲で。とた:ありがとうございます。こもり校長:何よりも、頭からアウトロまでの構成力がすごいですね。とた:嬉しいです。こもり校長:この曲は、2月22日にリリースしたファーストアルバム『oidaki』に収録されています。なんで、このタイトルを付けたんですか?とた:私は長風呂するタイプなんです。お風呂で自分と向き合うというか、考え事をするのが私の習慣なんですけど、「考え事をしながら聴いてくれたら嬉しいな」という曲を集めたアルバムになっています。問題提起になっている歌詞も多くて、ゆっくり浸かりながら、考え事をしながら聴いてくれたらいいな、というのがひとつの意味になっています。こもり校長:とた先生は、楽曲制作から映像、ジャケットのアートワークまでセルフプロデュースされています。“ベッドルームアーティスト”ということですが……制作すべてをベッドルームでやっていることから、ということなんですか?とた:そうですね、制作は寝室でやっています。こもり校長:すごいね……すごい時代じゃない? うちなんて、スタジオをめちゃくちゃ行き来しているよ(笑)。とた:そうなんですか?(笑)。こもり校長:レコーディングスタジオとか、振り付けのスタジオとか(笑)。いろんなリハ室がありますけど、ベッドルーム一発でいけちゃうもんなんですか?とた:そうですね。自分のやりたいことができる環境なので、合っています(笑)。こもり校長:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/