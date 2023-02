サカナクション山口一郎「やっぱり音楽っていいな」クラブイベント『NF#14』3年ぶりに開催

サカナクションの山口一郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」。2月24日(金)の放送では、17日に開催されたクラブイベント『NF#14』について、リスナーのメッセージを紹介し当日の模様を振り返りました。一郎先生、『NF#14』おつかれさまでした。私は配信で見させていただきました。久しぶりにたくさんの人に囲まれて音楽活動をする一郎先生を見て、ようやく時が動き出したなぁと思いました。聴きッドルームの生歌唱も良かったです。いつか私もNFの現地に参戦し、クラブデビューしてみたいです。(18歳)山口:先日、約3年ぶりになります『NF』というクラブイベントを(東京・恵比寿の)LIQUIDROOMで開催いたしました。ずっとやってきていたんだけど、コロナでちょっとお休みしていたんですね。僕のリハビリがてらちょっとやりましょうよということで、復活させました。人前に出るのは、ラジオの公開収録とかを除いたら……1年も経ってないけど、本当に久々でしたね。DJって結構頭使うし自分も踊ってるんで、体力的にも精神的にも非常に疲労するんですけど、無事にいい形で終えることができました。お客さんが久々にああいう空間で踊っているのを見て、「やっぱり音楽っていいな」って思いましたし「早く復帰したいな」って切実に感じました。その日に偶然、(番組パーソナリティの)こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)から電話がかかってきて。『NF』をやっていることを知らなくて、「ご飯食べませんか」というお誘いがあったんですけど。「いや、こちとら今LIQUIDROOMでDJ中だよ!」みたいな(笑)。そしたら「行きます」って遊びにきてくれました。(今回の『NF』は)センターステージっていって客席の真ん中にステージを置いて、普段ステージとして使っているところはお客さんをあげずに関係者席みたくしてたんですよ。で、DJやってる最中に1人だけキレッキレに踊ってるヤツいるなー、って思ってたらこもり君でした(笑)。1人だけすんごい……首が横に動くダンスしている人いるなーと思ったら、こもり君でしたね(笑)。ありがとうございました。クラブ体験したことない人は、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。またやりますんでね。サカナクションは、2月22日にLIVE Blu-ray / DVD『SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE』をリリース。この作品では、ライブの総合演出を手がけた映像ディレクターの田中裕介さんに、映像だけではなくパッケージデザインまで依頼したとのことです。山口は「僕は何も口を出していません。自分たちのライブが他の映像ディレクターの作品になるってすごく未来があると思っていて。新しいミュージックビデオを作っても、新しいライブをやっても、あのミュージシャンすごいなってだけになっちゃうというか。でもその裏で、どんな人がどんな思いで作っているのか、ということを知ってもらいたい」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「サカナLOCKS!」は毎週金曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/