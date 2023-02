映画『聖闘士星矢』聖衣纏う本ポスター解禁＆主題歌はP！NK

2023年4月28日(金)より全国公開、新田真剣佑初のハリウッド映画主演作となる『聖闘士星矢 The Beginning』(原題:ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック)の本ポスターが解禁。さらに、主題歌はP!NK『Courage』に決定した。

全世界で累計5000万部を超え、アニメシリーズも世界中で人気となった、車田正美原作『聖闘士星矢』。主人公の星矢を演じるのは、『パシフィック・リム:アップライジング』で初のハリウッド映画出演、そして本作でハリウッド映画初主演となる新田真剣佑だ。ほかにも『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズや『ゲーム・オブ・スローンズ』のショーン・ビーンや『X-メン』シリーズのファムケ・ヤンセンなど、ハリウッド実力派俳優がその脇を固めている。

監督は2019年、世界中のNetflixにおいて視聴数No.1をたたき出した『ウィッチャー』の製作総指揮兼演出を務めたトメック・バギンスキー、そしてスタント・コーディネータ―を『シャン・チー/テン・リングスの伝説』やジャッキー・チェンのスタントで有名なアンディ・チャンが担当している。

さらに『マトリックス レザレクションズ』や『DUNE/デューン 砂の惑星』、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』などハリウッドのそうそうたる超大作を手掛けるDNEGなどがVFXを担当するなど、ハリウッドの精鋭たちが集結し、新しい伝説を作り出す。

この度、『聖闘士星矢 The Beginning』のポスタービジュアルが解禁! そして、主題歌はなんと! 世界が誇るポップ・アイコンP!NKの『Courage』に決定したことが解禁となった!

今回解禁されたビジュアルでは、聖闘士と認められた者だけが身に纏う事が許される防具・聖衣(クロス)が洗礼されたトーンで描かれている。聖衣を纏った新田真剣佑演じる星矢の勇姿が、その美しさをさらに際立たせている。

そして「運命を、超えてゆけ。」という言葉と、決意に満ちた聖矢の表情に、自らの内にある小宇宙(コスモ)の覚醒を感じさせるビジュアルとなっている。

また、併せて解禁となった主題歌は、全世界でモンスターヒットを連発し、約20年以上のキャリアを経てもなお、日々世界を魅了し続けているP!NKの楽曲『Courage』に決定。

P!NKの起用についてバンスキー監督は、「P!NKの歌詞には、あらゆる苦難を乗り越える力と強い意志を、己の中に見出し、立ち上がっていく人物の成長が見事に描かれていました」と聖矢の背負う運命と重ね合わせ、「 ”解き放たれる己の力と無垢な魂” を(観客)ご自身の中に感じ、この葛藤と愛と希望を描いた不朽の物語を走り抜けてほしい」と本作へのリスペクトを込めた願いを語った。

”はじまりの物語” に相応しい、未だかつて誰も見た事もない全く新しい『聖闘士星矢』に是非注目していただきたい。

日本発のアニメから世界へと羽ばたいた新たなスーパーヒーロー、星矢が全世界を魅了する!

ますます期待が募るハリウッドの壮大なスケールで描かれるバトルアクション超大作『聖闘士星矢 The Beginning』は、4月28日(金)全国公開!!

