里親両親との出会い、里子だと知ったときの心境を振り返る 川嶋あい「“音楽”が私たちをつなぐ“絆”“宝物”になっていた」

FM大阪で2月23日(木・祝)に放送された特別番組「SBI子ども希望財団 presents こどもてらす+」(DJ:大塚由美)。毎週土曜20:30から放送しているFM大阪のラジオ番組「こどもてらす~To Zero for Children~」(DJ:大塚由美、岩朝しのぶさん(NPO 法人「日本こども支援協会」代表理事)の放送枠を拡大してお届け。ゲストに岩朝さん、シンガーソングライターの川嶋あいさん、アフターケア相談所「ゆずりは」所長の高橋亜美さんをゲストに迎え、里親制度や児童養護施設についての解説を交えながら、子どもたちを取り巻く現状や課題などについて、さまざまな視点からお話を伺いました。この記事では、川嶋あいさんがゲストとして登場したパートの模様を紹介。児童養護施設で育った経験や両親との出会い、音楽に目覚めたきっかけなどについて語っていただきました。大塚と岩朝さんが毎週お届けしているFM大阪のラジオ番組「こどもてらす~To Zero for Children~」(毎週土曜20:30~21:00)。子どもたちをはじめ、お母さん、お父さん、里親のみなさん、そのほかのすべてのみなさんにとっての身近な「テラス」となり、子どもたちの今、そして未来を明るく「照らす」プログラムであり、「こどもの虐待死ゼロ」を目指すプロジェクトとして2021年4月からスタートしました。今回の特別番組は、リスナーから寄せられた里親制度、児童養護施設についての質問や、子育てのお悩みなどに大塚と岩朝さんが回答しつつ進行。実際に里親として高校生のお子さんを育てている岩朝さんが、自身の経験も交えつつ「里親制度とは」「里親ならではの喜び・苦労」などについて答えていきました。2021年度には、児童相談所への虐待の相談件数が過去最高を記録。虐待への認知が広がった一方で、一時保護せざるを得ない子どもたちが増え、自治体の施設では抱えきれない状態が続いています。現在の子どもたちを取り巻く環境の解説をしつつ、4月から発足した「こども家庭庁」の役割などについてもトークをしました。さらに、アフターケア相談所「ゆずりは」所長・高橋亜美さんがゲストとして登場。「ゆずりは」では、児童養護施設や里親家庭で生活していた人、虐待を受けていた人など、頼れる人がいない人からのさまざまな相談に乗っています。1人で解決するには難しい問題を、一緒になって考えたり、手続きのサポートをおこなったりする場だと説明しました。後半のゲストとして、シンガーソングライターの川嶋あいさんが出演。2003年に音楽ユニット「I WiSH」のボーカルとしてデビュー。活動20周年を迎えた川嶋さんですが、生まれてすぐに乳児院に預けられ、3歳の頃に児童養護施設で両親と出会いました。里親制度で家庭に迎えられ、その後に特別養子縁組をされました。「児童養護施設のことは覚えているんですが、(当時は)施設にいるという感覚はありませんでした。保育園のお泊まり保育のような感覚で『お父さん、お母さんはいつ迎えに来るんだろう?』と思っていましたね」と、児童養護施設での生活を振り返った川嶋さん。13歳になるまで両親と血のつながりがないことは知らずに育ったため、事実を知ったときは衝撃的だったと話します。川嶋さんは「事実を知った後も母は変わらずに明るく接してくれるので、親と血がつながっていなかったという事実をどんどん忘れていくんですよ(笑)」と、両親からの愛をいっぱい受けていたからこそ、わだかまりもなく過ごせたと振り返ります。一方で、児童養護施設から家庭に受け入れられてすぐの頃は、「施設に帰りたい」と泣きだしてしまう子どもだったとも言います。その際、川嶋さんの母は育児相談もかねて、川嶋さんを音楽教室へ連れて行ったそうです。「その音楽教室の先生は保育士さんをしていることもあり、母は『音楽で心を開いてくれないでしょうか?』という気持ちだったようです。そうしたら先生も『一緒に育てていきましょう』と受け入れてくれました。歌うことが楽しかったようで、私も次第に心を開いていったと聞いています」と川嶋さん。上京するまでの間、ずっとその先生のもとで音楽を学んでいたと話します。「あんなに泣いていた子だったのに、発表会で歌えるようになっていく私の姿を見て、母は『頑張ったね!』ってめちゃくちゃ喜んでくれたんです。そんな母を見て『こんなに喜んでくれるなら歌を続けよう』と思うようになりました。音楽がどこかで、私たちをつなぐ絆というか、宝物になっていたんだなと思います」という川嶋さんの言葉に、スタジオも温かな空気に包まれました。番組でのトークの模様は、TOKYO FMでも3月12日(日)19:00~19:55に放送予定です。<番組概要>番組名:SBI子ども希望財団 presents こどもてらす+放送日時:2023年2月23日(木・祝) 11:30~14:00パーソナリティ:大塚由美(FM大阪DJ)ゲスト :岩朝しのぶ(NPO法人「日本こども支援協会」代表理事)、川嶋あい(シンガーソングライター)、高橋亜美(アフターケア相談所「ゆずりは」所長)番組Webサイト:https://www.fmosaka.net/_sites/16783588