AKB48がユニバーサルミュージック内のEMI Recordsと契約。4月26日に同レーベルから61枚目のシングル(タイトル未定)をリリースすることを発表した。

EMI Recordsとの契約締結やリリース情報は、本日2月27日にYouTubeで公開されたティザー映像で明らかに。また映像内でニューシングルの選抜メンバー16名も発表された。本田仁美が59thシングル「元カレです」以来、2度目のセンターを務め、平田侑希、山崎空が初の選抜入りを果たした。シングルのタイトルや収録詳細は追ってアナウンスされる。

61stシングル 選抜メンバー

大西桃香 / 大盛真歩 / 小栗有以 / 小田えりな / 柏木由紀 / 倉野尾成美 / 佐藤綺星 / 千葉恵里 / 本田仁美 / 平田侑希 / 向井地美音 / 村山彩希 / 茂木 忍 / 山内瑞葵 / 山崎空

本田仁美 コメント

いつも応援していただき、支えてくださるみなさまのおかげで、再びセンターに立つ貴重な機会をいただくことができました。心から嬉しく、そして感謝の気持ちでいっぱいです!



この楽曲を誰よりも愛し、歌詞や曲に込められた想いを多くの方に届けられるよう、そしてセンターを任せていただいた自分の役割をしっかりと考え、その役目を果たせるよう、頑張っていきたいと思います。



前々作「元カレです。」での経験を活かしつつ、また新たな姿をお見せしたいです!



今後の私たちにも ぜひ期待してください!

平田侑希 コメント

選抜発表の時、研究生の中から先に佐藤綺星ちゃんと山崎空ちゃんの名前を呼ばれて、研究生からはもう呼ばれないだろうと思っていたのですが、最後の最後に名前を呼んでいただいて、とってもびっくりしました。



実力も人気もまだまだ追いついていないですが、先輩方の足を引っ張らないよう、気持ちも行動も改めて、更にスキルアップして、私を選抜に選んで良かったと思っていただけるような存在になりたいです。



応援してくださっているファンのみなさんやメンバーさん、スタッフさん、全ての方に常に感謝の気持ちを持って、楽しく活動できたらいいなと思います!

必死で頑張りますので、よろしくお願いいたします!

山崎空 コメント

選抜に選んでいただけると思っていなかったので、発表された時は すごく驚きました! 頭の中が真っ白になって、不安な気持ちもありましたが、それ以上に嬉しい気持ちと驚きが強かったです!

17期研究生で一番に選抜入りしていつも近くにいてくれた綺星ちゃんが泣いて喜んでくれたのもすごく嬉しかったです!



今回選抜という素敵な場所に立たせていただけたのは、いつも支えてくださるスタッフのみなさん、そして私のことを応援してくださっているファンのみなさんのおかげです。選抜2回目の綺星ちゃん、そして一緒に初選抜になった侑希ちゃん、17期研究生から3人も選抜になることができたこともとても嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいです!



このシングルではパフォーマンス力だけでなく、人間力などいろいろと成長できればと思っています! 選抜の先輩方と活動できるこのチャンスを無駄にせず、17期研究生そしてAKB48をもっと盛り上げていきたいです!! そしていずれはAKB48を支えられるような、必要とされるような人になりたいです!

ユニバーサル ミュージックグループ 会長兼CEO ルシアン・グレンジ コメント

日本で最も成功している女性グループの一つであるAKB48をUMGファミリーに迎えることができ大変嬉しく思います。

新しい章を迎えるAKB48が更なる成功を遂げ、より多くのファンの皆様と繋がるお手伝いができることを世界中のUMGのチームと心待ちにしています。



It gives me great pleasure to welcome one of Japan’s most successful female groups AKB 48 to the global UMG family. Our teams around the world are looking forward to working on behalf of AKB 48 to help them reach more fans and achieve even greater levels of success in this new exciting chapter of their careers.

ユニバーサル ミュージック合同会社 社長兼最高経営責任者(CEO)藤倉尚 コメント

AKB48の新しいスタートを私たちユニバーサル ミュージックが迎えることができ大変嬉しく思います。AKB48は幅広い世代に愛される楽曲を持ち、その活躍は日本のエンターテインメント・シーンに不可欠な存在です。私たちはAKB48と共に新たな時代のアイドルカルチャーを担っていくことを楽しみにしています。

※山崎空の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

(c)AKB48