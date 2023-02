郵便局のピーターラビット美濃和紙はがきにネイチャーな新絵柄が！

絵本の人気キャラクター・ピーターラビットの絵柄を使った「ピーターラビット(TM)美濃和紙はがき2023 ネイチャーシリーズ」が2023年3月1日(水)から全国約3000の郵便局に登場する。2022年3月に郵便局限定で初登場した「ピーターラビット(TM)美濃和紙はがき」の新柄6種類となっている。

『ピーターラビット』は、英国の作家ビアトリクス・ポターが知人の息子に送った「絵手紙」から誕生し、世界中で愛されている絵本『ピーターラビットのおはなし』の主人公。1902年に刊行され、たちまちベストセラーとなったこの絵本は、その後、多くのキャラクターが登場するピーターラビットの絵本シリーズとなり、多くの人々に読み継がれている。

「ピーターラビット(TM)美濃和紙はがき2023 ネイチャーシリーズ」はピーターラビットの絵柄を美濃和紙に印刷した絵はがき。

絵柄は「ブックス」「フルーツ」「リーフ」「リラックス」「ラディッシュ」「フラワー」の全6種。「ラディッシュ」の名前は前回も使われていたが絵柄は異なっており、全種新絵柄となっている。

下半分には文字を書く欄も用意されているため、メッセージを添えることができる。

最近、郵便局のキャラクターアイテムが注目を集めている。ファンシー系のキャラクターが多いが、実はアニメ『モブサイコ100 III』のグッズも発売されていた。

ぬいぐるみなどもあるが、フレーム切手や絵はがき、デザインに手紙風のテイストを加えたものなど、郵便局らしさを生かしたアイテムも多い。

今回の「ピーターラビット(TM)美濃和紙はがき2023 ネイチャーシリーズ」も、まさに郵便にちなんだアイテムと言えるだろう。

「ネイチャー(自然)」をテーマにした「ピーター」と仲間たちのイラストを使用したはがきで、美濃和紙の質感をお楽しみいただきたい。

なお、はがきとして使う場合には別売りの63円分の切手が必要となる。

BEATRIX POTTER(TM)(C)Frederick Warne & Co., 2023.

Frederick Warne & Co. is the owner of all rights, copyrights and trademarks in the Beatrix Potter character names and illustrations. Licensed by Frederick Warne & Co. Ltd. All Rights Reserved.