『リラックマ』20周年を記念したカフェが期間限定オープン♪

サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』が今年20周年を迎えることを記念したカフェ『RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE』が、東京・表参道にて、2023年3月9日(木)~4月16日(日)まで期間限定でオープンする。かわいいメニューをご紹介!

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは、多くのファンから支持されている。

今回のカフェテーマは「リラックマ にこにこ Happy for you」。

「ありがとう」のメッセージが描かれた、リラックマたちをイメージしたメニューや、20周年をお祝いした彩り豊かで華やかな雰囲気のメニュー、ギフトボックスに入った20周年の感謝の気持ちを込めた手紙付きのメニューなどが登場。その他、リボンをつけたリラックマたちのアイスを乗せたフロートドリンク、”チャイロイコグマとはちみつの森のお友達” をイメージしたゼリーソーダ、リラックマの大好きなプリンをイメージしたホットドリンクなど、特別な日のスペシャルなメニューがラインナップしている。

また、カフェオリジナルグッズや特典、Twitterキャンペーンなど、「リラックマ20周年」を盛り上げる企画が目白押し!

リラックマの20周年を振り返りながら、ごゆるりと心安らぐ時間を過ごせるテーマカフェ。ぜひ足を運んでみてはいかが?

