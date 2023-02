中森明菜のデビュー41周年記念日の5月1日にベストアルバム「BEST」、9thオリジナルアルバム「不思議」、10thオリジナルアルバム「CRIMSON」が再発される。

昨年より中森のワーナー時代の全アルバムおよびミニアルバム全23作品が発売順に再発されており、今回はその第5弾となる。従来の再発盤同様に、アナログのラッカー盤にカッティングし、カートリッジで再生した音をデジタル化した高音質の「2023ラッカーマスターサウンド」が採用され、最新リマスターを施した全収録曲のカラオケ音源も収められる。

1986年発売の「BEST」はデビューシングル「スローモーション」から13thシングル「SOLITUDE」までの13曲を収録したベストアルバム。ボーナストラックとして、アルバム未収録のシングルカップリング曲「椿姫ジュリアーナ」「AGAIN」も収められる。またCD、アナログ、カセットテープからなる完全生産限定のボックス「BEST COMPLETE BOX」も用意され、ボックスにはA1サイズの復刻ポスターが折りたたみ仕様で封入される。

1986年にリリースされた 「不思議」は中森初のセルフプロデュース作品。「不思議」をテーマにした初のコンセプトアルバムで、“明菜最大の問題作”とも形容された。「CRIMSON」も同年リリースのアルバムで、竹内まりやと小林明子から5曲ずつ楽曲提供を受けて制作された。

中森明菜「BEST」収録曲

01. スローモーション

02. セカンド・ラブ

03. トワイライト -夕暮れ便り-

04. 北ウイング

05. サザン・ウインド

06. SAND BEIGE -砂漠へ-

07. SOLITUDE

08. ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕

09. 飾りじゃないのよ涙は

10. 十戒(1984)

11. 禁区

12. 1/2の神話

13. 少女A

14. 椿姫ジュリアーナ(※CDのみのボーナストラック)

15. AGAIN(※CDのみのボーナストラック)

中森明菜「不思議」収録曲

01. Back door night

02. ニュー・ジェネレーション

03. Labyrinth

04. マリオネット

05. 幻惑されて

06. ガラスの心

07. Teen-age blue

08. 燠火(おきび)

09. Wait for me

10. Mushroom dance

中森明菜「CRIMSON」収録曲

01. MIND GAME

02. 駅

03. 約束

04. ピンク・シャンパン

05. OH NO, OH YES!

06. エキゾティカ

07. モザイクの城

08. JEALOUS CANDLE

09. 赤のエナメル

10. ミック・ジャガーに微笑みを

11. ミック・ジャガーに微笑みを(※ボーナストラック)