中森明菜のデビュー41周年記念日の5月1日にベストアルバム「BEST」、9thオリジナルアルバム「不思議」、10thオリジナルアルバム「CRIMSON」が再発される。
昨年より中森のワーナー時代の全アルバムおよびミニアルバム全23作品が発売順に再発されており、今回はその第5弾となる。従来の再発盤同様に、アナログのラッカー盤にカッティングし、カートリッジで再生した音をデジタル化した高音質の「2023ラッカーマスターサウンド」が採用され、最新リマスターを施した全収録曲のカラオケ音源も収められる。
1986年発売の「BEST」はデビューシングル「スローモーション」から13thシングル「SOLITUDE」までの13曲を収録したベストアルバム。ボーナストラックとして、アルバム未収録のシングルカップリング曲「椿姫ジュリアーナ」「AGAIN」も収められる。またCD、アナログ、カセットテープからなる完全生産限定のボックス「BEST COMPLETE BOX」も用意され、ボックスにはA1サイズの復刻ポスターが折りたたみ仕様で封入される。
1986年にリリースされた 「不思議」は中森初のセルフプロデュース作品。「不思議」をテーマにした初のコンセプトアルバムで、“明菜最大の問題作”とも形容された。「CRIMSON」も同年リリースのアルバムで、竹内まりやと小林明子から5曲ずつ楽曲提供を受けて制作された。
中森明菜「BEST」収録曲
01. スローモーション
02. セカンド・ラブ
03. トワイライト -夕暮れ便り-
04. 北ウイング
05. サザン・ウインド
06. SAND BEIGE -砂漠へ-
07. SOLITUDE
08. ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕
09. 飾りじゃないのよ涙は
10. 十戒（1984）
11. 禁区
12. 1/2の神話
13. 少女A
14. 椿姫ジュリアーナ（※CDのみのボーナストラック）
15. AGAIN（※CDのみのボーナストラック）
中森明菜「不思議」収録曲
01. Back door night
02. ニュー・ジェネレーション
03. Labyrinth
04. マリオネット
05. 幻惑されて
06. ガラスの心
07. Teen-age blue
08. 燠火（おきび）
09. Wait for me
10. Mushroom dance
中森明菜「CRIMSON」収録曲
01. MIND GAME
02. 駅
03. 約束
04. ピンク・シャンパン
05. OH NO, OH YES!
06. エキゾティカ
07. モザイクの城
08. JEALOUS CANDLE
09. 赤のエナメル
10. ミック・ジャガーに微笑みを
11. ミック・ジャガーに微笑みを（※ボーナストラック）