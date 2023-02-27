Kis-My-Ft2の衣装が明日2月28日より東京・SHIBUYA TSUTAYA、タワーレコード渋谷店、愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店、大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店、福岡・フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店で展示される。

これはKis-My-Ft2のデビュー10周年ドームツアー「Kis-My-Ftに逢える de Show 2022 in DOME」より東京・東京ドーム公演の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが3月1日に発売されることを記念して企画されたもの。「Kis-My-Ftに逢える de Show 2022 in DOME」にてメンバーが実際に着用した衣装が各店舗で展示される。

Kis-My-Ftに逢える de Show 2022 in DOME メンバー着用衣装展示

展示期間：2月28日（火）～3月6日（月）（※大阪のみ3月5日まで）

＜展示衣装＞

東京

・SHIBUYA TSUTAYA（メンバー7名 着用衣装）

・タワーレコード渋谷店（北山宏光・横尾渉・二階堂高嗣 着用衣装）



愛知

・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店（千賀健永・玉森裕太 着用衣装）



大阪

・タワーレコード梅田NU茶屋町店（メンバー7名 着用衣装）



福岡

・フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店（宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 着用衣装）