RADWIMPSのライブ映像作品「FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022」が4月19日に発売される。

本作には最新アルバム「FOREVER DAZE」を携えて、2021年12月から2022年1月にかけて行われたライブツアー「FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022」より、昨年1月に開催された愛知・日本ガイシホール公演のうち2日目の模様を収録。特典として、同じく昨年1月に行われた千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホール公演より、iriがゲスト参加した「Tokyo feat. iri」の映像も収められる。YouTubeでは映像作品のトレイラーを公開中。

さらにRADWIMPSは「FOREVER DAZE」のアナログ盤をドイツのレーベル・Black Screen Recordsより4月14日にリリースする。「FOREVER DAZE」のアナログ盤は、日本でも輸入盤として限定販売される。

RADWIMPS「FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022」収録内容(Blu-ray / DVD共通)

・FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022 Live at 名古屋ガイシホール[2022/1/26]

01. TWILIGHT

02. 桃源郷

03. ドリーマーズ・ハイ

04. 海馬

05. カタルシスト

06. DARMA GRAND PRIX

07. MAKAFUKA

08. うたかた歌

09. DADA

10. おしゃかしゃま

11. セツナレンサ

12. 匿名希望

13. NEVER EVER ENDER

14. トアルハルノヒ

15. SHIWAKUCHA feat.Awich

16. いいんですか?

17. 鋼の羽根

18. SUMMER DAZE 2021

<アンコール>

19. 棒人間

20. スパークル

21. 有心論

特典映像

・Tokyo feat.iri Live at 幕張メッセ[2022/1/9]

RADWIMPS「FOREVER DAZE」収録曲

SIDE A

01. 海馬

02. SHIWAKUCHA feat. Awich

03. 匿名希望

04. TWILIGHT

SIDE B

01. 桃源郷

02. 夏のせい

03. MAKAFUKA

04. Tokyo feat. iri

SIDE C

01. うたかた歌 feat. 菅田将暉

02. 犬じゃらし

03. グランドエスケープ

SIDE D

01. かたわれ

02. 鋼の羽根

03. SUMMER DAZE 2021