ALI、すべてを失いかけた日々を乗り越え、辿り着いたツアーファイナル「音楽は最高だ」

多国籍バンド・ALIが2023年2月26日(日)、東京・EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライヴ「ALI 1st Album Release Tour – MUSIC WORLD-」ツアーファイナル公演を開催した。2023年1月25日(水)に発売されたメジャー1stアルバム『MUSIC WORLD』を引っ提げて、2月12日(日)の北海道cube gardenからはじまったこのツアー。7公演目となるこの日は、曲ごとにゲスト・アーティストも登場して終始大盛り上がりとなった。

BGMがザ・ビートルズの楽曲からラテン調のSEに変わり暗転すると、サポートメンバー6人(あっきー(Tp)、YOSHIO(Tb)、屋嘉一志(Sax)、bobo(Dr)、JIN INOUE(Key)、Nadia(Cho))に続いてCÉSAR(Gt)、LUTHFI(Ba)がステージに上がる。真っ赤な照明と共一斉に鳴り響いたのは、「仁義なき戦いのテーマ」だ。さきほどまで場内に流れていた音楽とのギャップにたじろいていでいると、いつの間にかセンターに姿を現したLEO(Vo)が「トーキョー!」と叫んで、「Dance You, Matilda」へとなだれ込んだ。性急なリズムと華やかなホーン、派手な照明の演出で、初っ端から気分が高揚するオープニングだ。

「ALI、始めます!」と一声かけてから始まったラテンナンバー「EL MARIACHI」では、コーラスを務めるNadiaがメインボーカルを取る。躍動する9人のミュージシャンたちに右手を突き上げて応えるオーディエンス。「ALI!」「ALI!」のコール&レスポンスで早くも一体となった。ギターのカッティングが最高に心地良いソウルフルなポップス「MELLOW CRUISE」では、LEOがジャンプを促す。ステージ上のメンバーが常にステップを踏みながら歌い演奏しているので、観ている方が踊らないわけにはいかない。曲は「STAYING IN THE GROOVE」へとメドレーされ、「ソウル・パワー!」「ミュージック・パワー!」と連呼するJBばりのステージングで歌い終えた。

「東京、帰ってきたぜ! 最後まで楽しんで行ってくれよ!」とLEOがひと声挟んで、ドラムのboboが叩くハイハットを合図にイントロが始まり、白い衣装のSARMがステージに上がる。コラボ曲「IN THE MOOD FOR LOVE」だ。SARMのスモーキーボイスがLEOの声と絡み合う。途中、リズムが三拍子になりさらに疾走する展開に変わると、「Are You Ready!?」と煽りながら体をくねらせる2人。SARMをはじめ多くのアーティストが参加しているアルバム『MUSIC WORLD』のリリースツアーファイナルということで、ステージには次々とフィーチャリングアーティストが登場した。大谷翔平選手に捧げられた楽曲「SHOW TIME」では、ステージ袖からゆっくりとセンターに歩を進めるAKLOが大歓声で迎えられた。ダンサブルなファンクチューンに乗って「ぶちあがっていこうぜ!」とラップするAKLOと共に会場が一体となる。

「音楽っていいな! 楽しんでるかい?」とのLEOの語り掛けから始まったのは、山下達郎のライブでオープニングを飾ることでもおなじみの「SPARKLE」だ。ハワイの日系バンド、GREENWOODのカバーを下敷きにしたラテンアレンジでフロアに爽やかな風を送った。

声出しOKとなったこともあり、さまざまな声援がステージに飛び交う。その声を聴いたLEOは、「コロナ禍でのクアトロのライブで、声出しちゃいけないっていうのに声出した人、うちのかあちゃんだけでした(笑)。でもしょうがないよね」と和ませる場面も。多くの人が集まって声を出しながら音楽を楽しむ、以前は当たり前だったライブの光景を前に喜びが溢れているようだった。その後のMCでは「本当に楽しかった」と今回のツアーを振り返りながら、コロナ禍やメンバーの脱退などを経た現在について気持ちを吐露するLEO。「2016年にバンドを結成したのに、1stアルバムがやっと……2023年ですか今(笑)? お待たせしました! 嬉しいよ、本当に」との言葉に、会場中から大きな拍手が贈られた。「俺たち、すべてを失いかけたときに、それでも音楽があるって作った曲があります。みんなのために歌うので、聴いてください」。壮大なバラード「MY FOOLISH STORY」が披露され、静まり返った場内にピアノの音とLEOの声が広がっていく。やがてバンドが加わり再びピアノの打音とLEOの声で終わるドラマティックなハイライトシーンだった。

ライブ後半、ゲストとして呼びこまれたのはKAZUO。「Wild Side」でハイテンポな演奏に乗せて早口なラップで畳みかけ、続く「NO HOME NO COUNTRY」ではLEOと共にステージ前に出て泳ぐようなフロウを披露。Nadiaも加わり、どっしりとしたリズムと混沌としたサウンドに乗せた歌声、ラップが耳に残った。ダークな音像の「FIGHT DUB CLUB」を終えて「東京! ありがとう。大好きです」と言い残してKAZUOが袖に消えると、入れ替わりで再びAKLOがステージ上がり、すぐさま代表曲「LOST IN PARADISE」のミュートしたギターリフが始まった。熱い演奏と対照的にクールなようでいて、徐々に熱を帯びるLEOのボーカルとAKLOラップ。ステップを踏みながらプレイするCÉSARとLUTHFI、間奏ではホーンとキーボードがソロをリレーして、転調するサビで大きなカタルシスを感じさせる展開で、この日一番の盛り上がりとなった。

「死にたくなる夜を何度も乗り越えてきた俺たちだから、今こうやって、今までの人生で一番多いワンマンの人たちの前でこう思う。人生は美しいなって。ありがとう!」

そう言うと、「(BUT)WONDERFUL」を歌い出したLEO。繊細で穏やかなメロディから力強いサウンドへと繋がるアレンジは、彼らの今をハッキリと表現していた。「つらい日も、悲しい日も一緒に生き抜いていこう。また逢う日まで、音楽がお前たちのそばにいて、武器となって助けてくれますように。Life is Wonderful、and Beautiful!!」とLEOがメッセージを送り、本編は終了となった。

アンコールで激しく点滅するライトの中に登場したのは、「NEVER SAY GOODBYE」でコラボしているMummy-Dだ。歴史もののストーリーを想起させる勇壮なサウンドとMummy-Dのラップの組み合わせは、ライブの多くを占めていたダンサブルな楽曲とはひと味違う異色さを感じさせて印象的だった。曲を終えると、LEOとMummy-Dは抱き合って互いを称え合っていた。

「ありがとうございました! 国籍、性別、肌の色、悲しみ、怒り。全部乗り越えて、飛び越えて、俺はあえてこう言うぜ! ”音楽は最高だ”って」

「ラスト!」の声で最後に飛び出した曲は「Funky Nassau」。ドラム、ベース、ギターのソロからホーンが加わり沸点を上げるだけ上げて、LEOとNadiaがボーカルの掛け合いをしながら終盤へとなだれ込み、「ALI!」「ALI!」のコール&レスポンスで興奮は最高潮に。最後にLEOは「音楽、バンザイ!!」と大きな声で叫んだ。

エンディングでは、一度メンバー全員で手を繋ぎフロアに向かい礼をしたものの、後から遅れてAKLO とMummy-Dが出てきたため、みんなで笑いながら再び手を繋いで深々とお客さんに感謝。とてもあたたかい気持ちになれる余韻のエンディングとなった。約2時間にわたる濃密でカッコよくて踊れるライブながら、どこかステージと客席のボーダーがないような親しみやすさを感じたのは、とことん純粋に音楽が好きな人たちが集まっていたから違いない。そう思えたライブだった。

「ALI 1st Album Release Tour – MUSIC WORLD-」

2023年2月26日(日)EX THEATER ROPPONGI

セットリスト

1. 仁義なき戦いのテーマ~Dance You, Matilda

2. EL MARIACHI

3. MELLOW CRUISE~STAYING IN THE GROOVE

4. IN THE MOOD FOR LOVE feat. SARM

5. VIM

6. SHOW TIME feat. AKLO

7. TEENAGE CITY RIOT

8. SPARKLE

9. MY FOOLISH STORY

10. CLIMAX BULLETS

11. CIRCLE

12. Wild Side feat.KAZUO

13. NO HOME NO COUNTRY feat.KAZUO

14. FIGHT DUB CLUB feat.KAZUO

15. LOST IN PARADISE feat. AKLO

16. (BUT)WONDERFUL

EN1. A NIGHT IN SAUDI ARABIA

EN2. NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D

EN3. MUSIC WORLD

EN4. Funky Nassau

