バーチャルK-POPアーティストAPOKI、2023年第一弾シングル「Mood V5」MV公開

「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」のバーチャルK-POPアーティスト”APOKI”が2月27日に、2023年第一弾シングル「Mood V5」をリリースした。

K-POP仕込みの歌やダンスと技術を駆使した美しい映像、親しみの持てるファッションとキャラクターを兼ね備えた最先端バーチャル・アーティストであり、世界中に480万人以上のSNSフォロワー数を誇るAPOKI。2022年6月にはアメリカのバーチャル・インフルエンサー情報サイト”Virtual Humans”が報じた”韓国のバーチャル・インフルエンサーTop10”において第1位を獲得している。

「Mood V5」のコンセプトは、未来への旅立ちの予感。新たな世界へ旅立つ期待を「Can see a brand new world, it's so close(想像を超える世界 すぐそこまで来てる)」「I am breaking out, see me escape the old orbit(軌道から抜け出すわ 型にはまらない)」と歌うポップソングで、メラニー・フォンタナ、マイケル・シュルツ、アンドレアス・カールソンといった世界的ヒットを手掛ける豪華作家陣により制作されている。

同日公開された「Mood V5」のミュージックビデオでは、2023年1月に米国ラスベガスで開催された「CES2023」でソニー・ホンダモビリティが発表した新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」のプロトタイプがいち早く登場している。今年1月に米国「CES 2023」にて発表されたソニー・ホンダモビリティの「AFEELA」を目にしたAPOKIのマネージメントである韓国のテック・ベンチャー AFUN Interactiveが、「AFEELA」のモビリティの革新を追及するというメッセージに共感し、ソニー・ホンダモビリティにコンタクトをスタート。ソニー・ホンダモビリティは、バーチャル・アーティストの中でも革新的でアーティスティックなAPOKIのクリエイティビティに共感し、本MVで「AFEELA」プロトタイプを描くことを歓迎したとのこと。

緻密さが求められるCG作業としては異例の短期間でのMV制作となったが、今作ではバーチャルだからこそできる視覚的なエンターテイメント性を優先した、従来の自動車の表現に縛られない自由な表現が重視されている。リアルとバーチャル、ソフトとハード、現実と希望など様々な未来が交叉する世界を「AFEELA(アフィーラ)」プロトタイプに乗ったAPOKIが縦横無尽に駆け抜ける作品に仕上がった。

<リリース情報>

APOKI

Digital Single「Mood V5」

2023年2月27日(月)

APOKI ONLINE STORE開設

2月27日(月)12:00~3月12日(日)23:59

期間限定でオリジナル・アパレル販売中

