KEY(SHINee)の日本単独公演「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN」のライブBlu-ray / DVDが、4月26日にリリースされることが決定した。

今作は約4年ぶりの日本ソロライブツアーとして行われた、昨年11月20日の神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様を収めた作品。韓国での2ndフルアルバム「Gasoline」の楽曲を中心に、タイトル曲、ツアータイトルになっている「G.O.A.T.((Greatest Of All Time)」、日本オリジナル曲「Hologram」、今月発売された2ndアルバムのリパッケージ盤「Killer」の収録曲「Heartless」を含むライブ本編23曲、アンコール2曲の計25曲のライブ映像が収められる。

またファンクラブ限定となるグッズ付き完全限定生産盤にはライブ映像をDISC 1に、2018年12月25日のクリスマス当日に神奈川・横浜アリーナで行われたKEYにとって初の日本でのソロライブイベント「KEY LAND」のダイジェスト映像を特典ディスクとしてDISC 2に収録。DISC 2にはさらに、ぴあアリーナMM公演のリハーサルやインタビュー映像からなる「Behind The Scenes」、今年3月11、12日に大阪・大阪城ホールで行われる本ツアーの追加公演における衣装紹介やダンサー紹介などについて、KEY本人が語る「KEY's Vlog」が収録される予定となっている。2022年のぴあアリーナMM公演、2018年の横浜アリーナ公演のステージショットで構成された64ページのスペシャルフォトブックにも注目だ。同梱グッズはぴあアリーナMM公演で4種類の衣装を着たKEYの姿をグッズ化した「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN」スペシャルアクリルスタンドキットとなる。なお通常盤Blu-rayおよびDVDには、ライブ映像のほか、グッズ付き完全限定生産盤内の「Behind The Scenes」のダイジェスト版が収録される。

本作の発売を記念して、3月12日の大阪城ホール公演ではKEY本人による直筆サインお渡し会が実施される。お渡し会にはグッズ付き完全限定生産盤を購入した人の中から抽選で招待される。

KEY(SHINee)「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN」収録内容

DISC 1(全形態共通)

「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN」2022/11/20@PIA ARENA MM

・Opening

・Gasoline

・Guilty Pleasure

・Another Life

・Yellow Tape

-MC-

・Villain

・Show Me

・Hologram

・-Dance Performance(Heartless)-

・Saturday Night

・Proud

・Delight

・Forever Yours

・I Wanna Be

-MC-

・One of Those Nights

・I Can't Sleep

・Imagine

-VTR(Easy)-

・Bound

・Helium

・Ain't Gonna Dance

-MC-

・Eighteen(End Of My World)

・Burn

・Chemicals

-MC-

・This Life

<アンコール>

・BAD LOVE

-MC-

・G.O.A.T(Greatest Of All Time)

・Ending



通常盤Blu-ray / DVDのみ

「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN Behind The Scenes」ダイジェスト

グッズ付き完全限定生産盤(ファンクラブ限定盤)DISC 2

「KEY LAND 2018/12/25 @YOKOHAMA ARENA」ダイジェスト映像

・Opening

・Chemicals

・Hologram

-MC-

・Good Good

・Forever Yours

-VTR-

・Downtown Baby(Xmas Remix)

-MC-

-VTR-

・Why Are You Here

-MC-

・One of Those Nights

・This Life

<アンコール>

・The Duty of Love

・Easy To Love

-MC-

・群青の夜 ~One of Those Nights(Japanese Version)~

・Ending



「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN Behind The Scenes」

「KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN KEY's Vlog @OSAKA-JO HALL」

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。