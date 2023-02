5月3、4日に大阪・泉大津フェニックスで開催される清水音泉主催の野外ライブイベント「OTODAMA’23~音泉魂~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回新たに出演がアナウンスされたのは、3日に出演する奥田民生、クジラ夜の街、ハナレグミ、Helsinki Lambda Club、ルサンチマン、4日に出演するOKAMOTO'S、ODD Foot Works、クボタカイ、サンボマスター、女王蜂、SIRUP、鉄風東京、家主、Yogee New Wavesの計14組。入浴順(出演順)は追って発表される。

チケットの先着先行予約受付は、3月3日18:00まで行われる。

OTODAMA’23~音泉魂~

2023年5月3日(水・祝)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

奥田民生(MTR&Y) / オレンジスパイニクラブ / KALMA / クジラ夜の街 / The Birthday / SIX LOUNGE / 帝国喫茶 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 怒髪天 / ネクライトーキー / ハナレグミ / フィッシュマンズ / Helsinki Lambda Club / ヤユヨ / ルサンチマン



2023年5月4日(木・祝)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

UA / OKAMOTO'S / ODD Foot Works / クボタカイ / 崎山蒼志 / ZAZEN BOYS / サンボマスター / 女王蜂 / SIRUP / 水曜日のカンパネラ / CHAI / 鉄風東京 / ドレスコーズ / 羊文学 / 真心ブラザーズ / 家主 / Yogee New Waves