明治安田生命J2リーグの第2節が25日と26日に開催された。

開幕4連続アウェーゲームの2試合目となるモンテディオ山形は、ジェフユナイテッド千葉と対戦。19分に小森飛絢のゴールで先制を許すも、前半終了間際にイサカ・ゼインが同点弾。後半は主導権を握り、62分にデラトーレ、83分にチアゴ・アウベスがそれぞれ加点。3-1の勝利で、開幕連勝となった。

J3リーグから昇格し、初のJ2に挑む藤枝MYFCは、V・ファーレン長崎と激突。J2で初となるホームゲームは、後半に試合が動く。55分、ストライカーの渡邉りょうが開幕戦に引き続きゴールネットを揺らすと、80分には久保藤次郎の得点で長崎を突き放し、2-0で勝利。記念すべきJ2での初連勝、ホームでの初勝利を飾った。

7年ぶりのJ2を戦う清水エスパルスは、ファジアーノ岡山とアウェーで対戦。ボール支配率、シュート数は上回ったものの、最後まで1点が遠かった。試合は0-0の引き分けで、清水は2連続スコアレスドローでの出だしとなった。

清水と同じくJ1から降格してきたジュビロ磐田は、敵地でレノファ山口FCと対戦。前半終了間際に鈴木雄斗の得点で先制に成功。しかし、85分にPKを献上すると、これを高木大輔に決められ、試合は引き分けに。岡山に敗れた前節に続き、今節も勝てず、開幕2試合勝利無しというスタートに。

今節の試合結果、並びに次節の対戦カードは以下の通り。次節は3月4日と5日に開催される。

◆■試合結果

▼25日

甲府 1-1 徳島

大宮 2-0 金沢

千葉 1-3 山形

藤枝 2-0 長崎

▼26日

岡山 0-0 清水

熊本 0-1 秋田

仙台 1-0 栃木

大分 1-0 東京V

山口 1-1 磐田

町田 2-0 群馬

水戸 2-2 いわき

◆■次節の対戦カード

▼4日

14:00 磐田 vs 山形

14:00 藤枝 vs 秋田

14:00 徳島 vs 仙台

14:00 長崎 vs 清水

▼5日

13:00 いわき vs 山口

13:00 熊本 vs 大宮

14:00 千葉 vs 群馬

14:00 東京V vs 甲府

14:00 金沢 vs 町田

14:00 大分 vs 栃木

15:00 水戸 vs 岡山