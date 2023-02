明治安田生命J1リーグの第2節が24日から26日にかけ、各地で開催された。

今節最初の開催は、“金J”の湘南ベルマーレと横浜FCによる“神奈川ダービー”。試合は開始12秒で小川航基のゴールにより、横浜FCが先制。しかし湘南も負けじと17分、抜け出した町野修斗が左足で冷静に流し込み、昨季の日本人得点王が今シーズン初ゴール。「アップデートする」と宣言していた“忍者ポーズ”も飛び出した。さらに23分には、相手のオウンゴールもあり、湘南が逆転に成功。しかし、83分にアウェーチームはエース小川がこの日2点目を突き刺す。日本代表の森保一監督が視察し、両チームのストライカーがアピールした試合は2-2で終わった。

翌25日は“王者”横浜F・マリノスが、浦和レッズ相手に今季のホームゲーム開幕戦を戦った。試合は前半18分にアンデルソン・ロペスが頭で決めて、ホームの横浜FMが先制。後半はやや難しい時間帯も迎えたが、終了間際に途中出場のヤン・マテウスの2点目で勝負あり。開幕戦での勝利そのままに、連勝スタートを切った。一方で浦和は無得点で2連敗と、厳しい立ち上がりになっている。

開幕戦でその横浜FMに敗れた川崎フロンターレは、鹿島アントラーズとアウェーで対戦。前節に引き続き、この日も立ち上がり5分で古巣対戦の知念慶に先制点を献上。83分には、山村和也がレッドカードで数的不利の大ピンチ。しかし、89分に山田新の得点で同点とすると、追加タイムには相手のハンドでPKをゲット。これを家長昭博が一度は止められるも、やり直しの2度目を沈め、最後の最後で逆転。劇的な形で川崎Fが今季初勝利をもぎ取った。一方で鹿島は川崎F戦で直近15試合連続未勝利となった。

今節の試合結果、並びに次節の対戦カードは以下の通り。次節は3月3日と4日に開催される。

◆■試合結果

▼24日

湘南 2-2 横浜FC

▼25日

横浜FM 2-0 浦和

札幌 1-3 神戸

G大阪 1-1 鳥栖

福岡 2-1 C大阪

鹿島 1-2 川崎F

名古屋 1-0 京都

▼26日

広島 1-2 新潟

柏 1-1 FC東京

◆■次節の対戦カード

▼3日

19:00 横浜FM vs 広島

▼4日

13:00 川崎F vs 湘南

14:00 新潟 vs 札幌

14:00 京都 vs FC東京

14:00 横浜FC vs 鹿島

14:00 神戸 vs G大阪

15:00 浦和 vs C大阪

15:00 福岡 vs 柏

15:00 鳥栖 vs 名古屋