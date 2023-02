諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season完結編」前編の第2弾PVが公開された。

NHK総合にて3月3日24時25分から1時間スペシャルで放送される「『進撃の巨人』The Final Season完結編」の前編。第2弾PVは、ミカサ、アルミンたちのもとにも地鳴らしが近付く様子やハンジやリヴァイの覚悟などが描写されており、エレンとの最終決戦を予感させる映像に仕上げられた。

また前編の主題歌がSiMの「UNDER THE TREE」に決定。「『進撃の巨人』 The Final Season Part 2」でオープニング主題歌からの続投となるSiMのボーカル・MAHは「『UNDER THE TREE』は、ミカサの曲です。この曲について語るのはもう少し先にした方が良いと思うので、まずはThe Final Season 完結編(前編)をお楽しみに」とコメントを寄せた。ミカサが手に握ったマフラーを見つめるジャケット写真も公開されている。

さらに「The Final Season 完結編」前編の最速無料配信を記念し、GYAO!でシリーズ一挙無料配信が決定。3月4日から17日まで「進撃の巨人」のOADや「進撃!巨人中学校」も含めて無料公開される。

SiM・MAH(Vo)コメント

これまでの錚々たる名曲たちを語る上で欠かせない、オーケストラのストリングスやクワイヤといった要素は取り入れつつも、「エレンの叫び」と共にSiMならではの重低音で、まさに “地鳴らし” の如く全てを踏み荒らすような楽曲を目指したのが「The Rumbling」でした。

どんな反響を呼ぶのか、リリースまでぶっちゃけちょっと不安でしたが、

この物語の最終局面を迎える重要な回のエンディングを任せて頂いたことこそ、その答えだと感じています。

今回の「UNDER THE TREE」は、ミカサの曲です。

この曲について語るのはもう少し先にした方が良いと思うので、まずはThe Final Season 完結編(前編)をお楽しみに。

僕も、放送日が来るのを指折り数えて待っています。

MAH / SiM

TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season完結編」前編

NHK総合:2023年3月3日(金)24:25~25:25

TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season完結編」後編

NHK総合:2023年放送

(c)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会