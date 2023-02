MUCC逹瑯「ドラクエ」の“裏技知識”を披露!?「スーファミのときは、その裏技があったんですよ」

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。2月18日(土)の放送は、シドからギターのShinjiさんが登場! 新企画「JACK IN THE トレジャートーク」で「ドラゴンクエスト」シリーズの思い出について伺いました。

番組が15年目に突入したということで、今回から新企画「JACK IN THE トレジャートーク」が始動! 逹瑯がゲストの“トレジャー=宝物”になっている思い出を根掘り葉掘り伺っていく企画です。今回は、逹瑯も大好きなRPGの名作「ドラゴンクエスト(以下:ドラクエ)」シリーズについての話が飛び出しました!

逹瑯:まず(ドラクエは)どこから始めました?

Shinji:僕はねぇ、1(「ドラゴンクエスト」)からなんですよ。

逹瑯:ちゃんと1から追って?

Shinji:そうですね。

逹瑯:すごい!

Shinji:ただ、バンドが忙しくなってしまって、「ドラクエ4」(「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」)以降は、しばらく浦島太郎状態(ドラクエをしない日々)になって……。

逹瑯:えっ!?

Shinji:僕、中学2年生から(バンドを)やっているので。

逹瑯:すげえっ!

Shinji:そうなんですよ。そこからもうバンドに集中したくて、ゲームも禁止にしたんですよ。

逹瑯:自分で? えらい!

Shinji:それで、バンドで少しご飯が食べられるようになったから、ゲームを解禁したんです。そこからは、「ドラクエ5」(「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」)とかをプレイしていった感じですね。

逹瑯:うわー! だって(Shinjiがやった頃は)「ドラクエ5」もリメイクでしょ?

Shinji:リメイクです。

逹瑯:……すげえ! じゃあ「ドラクエ5」のリメイクだと、裏技って使えないですよね? 1回戦闘するだけで(仲間の)モンスターのレベルが1上がる裏技。

Shinji:使えないんじゃないですかねぇ、その技も知らないですもん。

逹瑯:スーファミ(スーパーファミコン)のときは、その裏技があったんですよ。

Shinji:へ~! 「ドラクエ3」(「ドラゴンクエストⅢそして伝説へ…」)の、“ぼうぎょ B たたかう”は知ってます?

逹瑯:何それ?

Shinji:(戦闘画面の)コマンドで“ぼうぎょ”っていうのがあるんですけど、“ぼうぎょ”を選択した後にBボタンでキャンセルして、それから“たたかう”を選ぶと、防御した状態で攻撃できるっていう。

逹瑯:知らんかった!

Shinji:たぶんバグだと思うんですけど、それはみんなやってました。

逹瑯:めっちゃおもろい! そういうバグも含めて、昔のレトロゲームは楽しかった!

Shinji:そうなんですよ。

