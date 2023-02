『ノケモノたちの夜』第八夜 ウィステリアは雨の中ホームズを探す

2023年1月8日(日)から放送中のTVアニメ『ノケモノたちの夜』(原作:星野真)の第八夜あらすじ、場面写真が公開となった。

『ノケモノたちの夜』は19世紀末の大英帝国を舞台に、不死の悪魔と不幸な少女が居場所を求め彷徨う常夜奇譚(ダークナイトストーリー)。少年サンデーコミックスより全8巻が好評発売中だ。

第八夜は2月26日(日)22時よりTOKYO MXほかにて順次放送開始。

<第八夜 Something in the rainy night>

ロンドンに到着したウィステリアたち4人。ダイアナたちはダンタリオンを捜しに。ウィステリアは以前スノウから話を聞いた私立探偵のホームズに会いに行くという。だが、マルバスは、今回、ウィステリアに手を貸す気はないと言い放つ。

雨のロンドン市内でホームズを捜すため、必死に声を張り上げるウィステリア。そこへホームズの同居人で医師、またスノウの戦友のワトソンがやってくる。雨宿りをしつつ酒場で話はじめた2人は……。

脚本:山本靖貴 絵コンテ:殿勝秀樹 演出:殿勝秀樹 総作画監督:鈴木光

(C)星野 真・小学館/「ノケモノたちの夜」製作委員会