ヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)・ラウンド16の組み合わせ抽選会が24日に行われた。

ECLグループステージ首位の8チーム(シード)と、ECL決勝トーナメント・プレーオフラウンドを勝ち上がった8チームが対戦。ファーストレグは3月7日と9日、セカンドレグは3月15日と16日に行われる。なお、準々決勝以降の組み合わせ抽選会は、3月17日に実施される。

日本代表DF菅原由勢が所属するAZ(オランダ)は、イタリアの強豪ラツィオがラウンド16の相手に決まった。ウェストハム(イングランド)はAEKラルナカ(キプロス)、ビジャレアル(スペイン)はアンデルレヒト(ベルギー)、フィオレンティーナ(イタリア)はスィヴァススポル(トルコ)と対戦する。

ラウンド16の組み合わせは以下の通り。

AEKラルナカ(キプロス) vs ウェストハム(イングランド)

フィオレンティーナ(イタリア) vs スィヴァススポル(トルコ)

ラツィオ(イタリア) vs AZ(オランダ)

レフ・ポズナン(ポーランド) vs ユールゴーデン(スウェーデン)

バーゼル(スイス) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロヴァキア)

シェリフ(モルドバ) vs ニース(フランス)

アンデルレヒト(ベルギー) vs ビジャレアル(スペイン)

ヘント(ベルギー) vs イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ)