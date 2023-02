PIZZA OF DEATH RECORDSによる音楽フェス「SATANIC CARNIVAL 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「SATANIC CARNIVAL 2023」は、6月17日と18日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールにて行われる音楽フェス。2021年と2022年はコロナ禍の影響により山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで実施されたが、今年は4年ぶりに幕張メッセでの開催となる。

出演アーティスト第1弾として発表されたのは、04 Limited Sazabys、10-FEET、The BONEZ、coldrain、Dragon Ash、Fire EX.、FOMARE、G-FREAK FACTORY、ハルカミライ、HEY-SMITH、Ken Yokoyama、SHANK、WANIMAほか23組。出演者は今後も追加されるので、続報を楽しみしておこう。SATANIC ENT.では、会員を対象としたチケットの先行予約申し込みを受付中。

SATANIC CARNIVAL 2023

2023年6月17日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

2023年6月18日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

04 Limited Sazabys / 10-FEET / AFJB / バックドロップシンデレラ / The BONEZ / coldrain / Dragon Ash / ENTH / Fire EX. / FOMARE / G-FREAK FACTORY / GUMX / ハルカミライ / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / NOISEMAKER / OVER ARM THROW / RAZORS EDGE / SHADOWS / SAND / SHANK / WANIMA / and more