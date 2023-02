sumikaの黒田隼之介(G, Cho)が昨日2月23日に死去した。34歳だった。

黒田の訃報は本日2月24日にバンドのオフィシャルサイトでファンに報告された。サイトにはsumikaとスタッフ一同からのコメントとして「黒田隼之介に対する生前のご厚情に心より感謝申し上げますとともに、皆様と心からご冥福をお祈りしたいと思います」と記されている。

sumikaは片岡健太(Vo, G)、荒井智之(Dr, Cho)、黒田隼之介(G, Cho)によって2013年5月に結成されたロックバンド。2015年2月にサポートメンバーの小川貴之(Key, Cho)が正式加入し、現体制となった。バンドは2月19日に全国ツアー「sumika Live Tour 2022-2023『Ten to Ten』」の最終公演を愛知・日本ガイシホールで実施したばかり。5月14日には、神奈川・横浜スタジアムで結成10周年記念のワンマンライブ「Ten to Ten to 10」を開催することが決まっている。