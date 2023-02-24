全国ミスキャンパスの中から"日本一"を決める、「ミスオブミス2023」ファイナリスト10名が発表

全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める、「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023 supported by リゼクリニック」のファイナリスト10名が発表された。

【写真】「MISS OF MISS」ファイナリストの写真とプロフィール【11点】

「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023」は、全国の大学で2022年度に開催されたミスキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能だ。

今回発表されたファイナリスト10人は、24日（金）から開始される最終審査（後半）に参加。また、3月5日（日）の「AGESTOCK2023 in 国立競技場 第一体育館」内にて行われる表彰式に登壇し、グランプリには賞金100万円をはじめ豪華副賞が贈呈される。

「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」は、2003年度より開催され、今回で20年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本⼀のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。昨年度グランプリは石川莉々花さん（慶應義塾大学）、準グランプリは吉永光来さん（慶應義塾大学）・青野さくらさん（慶應義塾大学）が獲得した。

過去出身者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル・ブランドディレクター） 、海老原優香（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒口なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）等がいる。

また同時開催にて、全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023」でもファイナリスト10名が決定している。

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