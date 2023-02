ヨーロッパリーグ(EL)ラウンド16の組み合わせ抽選会が24日、スイス・ニヨンのUEFA本部で行われた

ラウンド16では、ELのグループステージを突破した8チーム(シードチーム)と、ノックアウトラウンドのプレーオフを勝ち上がってきた8チームが対戦。ファーストレグは3月9日に、セカンドレグは同16日に行われ、シードチームがセカンドレグをホームで戦う。

プレーオフでバルセロナとの激闘を制したマンチェスター・U(イングランド)は、ベティス(スペイン)と対戦し、同大会最多6度の優勝を誇るセビージャは、フェネルバフチェ(トルコ)とベスト8の座をかけて激突する。

また、日本人選手もベスト16に4名が残っており、冨安健洋のアーセナル(イングランド)と、守田英正のスポルティング(ポルトガル)の日本人対決が実現。久保建英のレアル・ソシエダ(スペイン)はローマ(イタリア)、堂安律のフライブルク(ドイツ)はユヴェントス(イタリア)と、それぞれイタリアの強豪との対戦が決まった。

今回決定した組み合わせは以下の通り(左がファーストレグのホームチーム)。

■ラウンド16の対戦カード

ウニオン・ベルリン(ドイツ) vs ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)

セビージャ(スペイン) vs フェネルバフチェ(トルコ)

ユヴェントス(イタリア) vs フライブルク(ドイツ)

レヴァークーゼン(ドイツ) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

スポルティング(ポルトガル) vs アーセナル(イングランド)

マンチェスター・U(イングランド) vs ベティス(スペイン)

ローマ(イタリア) vs レアル・ソシエダ(スペイン)

シャフタール(ウクライナ) vs フェイエノールト(オランダ)

■ベスト16進出クラブ

<グループステージ勝者>

・アーセナル(イングランド)

・ベティス(スペイン)

・レアル・ソシエダ(スペイン)

・フライブルク(ドイツ)

・フェイエノールト(オランダ)

・ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)

・フェネルバフチェ(トルコ)

・フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

<プレーオフ勝者>

ウニオン・ベルリン(ドイツ)

マンチェスター・U(イングランド)

ユヴェントス(イタリア)

レヴァークーゼン(ドイツ)

ローマ(イタリア)

セビージャ(スペイン)

シャフタール(ウクライナ)

スポルティング(ポルトガル)