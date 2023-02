QuizKnock伊沢拓司、ノブ「やめたい！」「卒業したい！」と思っていることは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月23日(木)は、『クイズ! 生徒が卒業したいことは何でしょう?』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、臨時教頭のQuizKnock・伊沢拓司さんとノブさんが、今回の企画を説明する際に話していた“卒業したいこと”を紹介します。番組では、2月の木曜日は“マンスリー教頭”としてQuizKnockのメンバーが出演。毎週金曜日には、QuizKnockメンバーによる受験生を応援するコーナー「天才LOCKS!」を放送中です。こもり校長:今日は、生徒(リスナー)のキミがどうしても卒業したいこと、直したいこと、やめたいことを、QuizKnock先生にクイズとして出題してもらいます。伊沢:なるほど!こもり校長:卒業したいことは、いろいろありますよね。「知ったかぶりをやめたい」、「嫉妬をやめたい」とか、「二度寝を卒業したい」とかね。伊沢:俺も卒業したいわ。何度もやっちゃう。ノブ:この時季はね、朝がまだ暗いですからね。こもり校長:そう! 俺は……年中やっちゃう。全員:(笑)。こもり校長:ちなみにQuizKnock先生は、いま卒業したいことってあります?伊沢:最近思ったのは……チャリ通勤をしているんですよ。自転車でね。で、前の人が速ければ速いほど、追い抜きたくなっちゃんですよ。こもり校長:あら! なんで!?伊沢:負けたくないなっていう。全員:(笑)。伊沢:危ないからよしたほうがいいんだけど。ノブ:そうですよ!伊沢:これはやめたいな、って。大人の運転を身に付けたいな、って。こもり校長:やめたほうがいいですね(笑)。ノブ先生は?ノブ:僕は花粉症がひどいんですけど、どうしても目をかくのがやめられないんですよ。こもり校長:あ~!ノブ:かくともっとキツくなるのはわかっているんですけど、どうしてもかいちゃうっていう。こもり校長:そういう生徒も、いっぱいいそうですね。こもり校長:ちなみに俺は、グルテンを卒業したいです。体にいいのかなと思って。伊沢:お~、グルテンフリー。グルテンフリー商品も増えていますからね。この日、電話をつないだ10代リスナーが出題したクイズは……・「田舎の一軒家に住んでいるのですが、進学で一人暮らしになったときのために卒業したいことは何でしょう?」・「葛飾北斎と同じ悩みを持っています。私が卒業したいことは何でしょう?」・「私はQuizKnock先生に依存していますが、それよりも依存していて卒業したいことは何でしょう?」・「小中高と5年間続けてきたけど、つらいのでやめたいことがあります。それは何でしょう?」でした。QuizKnock先生がそれぞれのクイズに解答し、卒業できるためのアドバイスをしました。QuizKnockは、4月から高校生以下が参加できるクイズ大会「KODANSHA Presents High School Quiz Battle WHAT 2023」を開催。詳細は、オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/