乃木坂46賀喜遥香『バスラ』への意気込み「私たちも盛り上げたい！」「たくさん楽しんでください！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月23日(木)の放送では、開催中の乃木坂46『11th YEAR BIRTHDAY LIVE』について、リスナーのメッセージを紹介し意気込みを語りました。遥香先生こんばんは! 11thバースデーライブの4期生ライブに行きます! 楽しみで仕方ありません! 遥香先生と会えるのも楽しみです!(18歳)賀喜:そうなんです! 昨日(2月22日)から、乃木坂46の11歳のお誕生日をお祝いするバースデーライブ、通称『バスラ』が5日間にわたって開催されています!昨日はグループ全体でのライブ、今日(23日)は5期生ちゃんの単独でのライブがありまして、明日(24日)は4期生の単独ライブです! そして、あさって(25日)は3期生さん、しあさって(26日)は、秋元真夏さんの卒業コンサートということで。5日間もライブをさせていただけるっていうのは、本当にありがたいことなんですよね~。ありがとうございます!生徒(リスナー)の中には、昨日の全体ライブだったり、今日の5期生ライブを見てきたよ! って方もいるのかな? いるのかなぁ……? 見てくれてたら嬉しいな(笑)。ちなみにこのバースデーライブは、5日間、全日程配信もおこなっているので、配信で見ました! っていう生徒もきっと多いはず。4期生ライブも、配信で見てくださったら嬉しいですし、現地に来てくださる方も全力で楽しんでいただけるように、私たちも盛り上げたいと思います。たくさん楽しんでください! よろしくお願いします!!この日の放送では、前回に引き続き、賀喜が大好きなVTuberの天宮こころさんが登場。お互いの第一印象や、初対面の人に対する自己紹介の方法などを語り合いました。