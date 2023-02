「相手の反応を気にしすぎる」10代のお悩みにポップしなないでがおくる1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。2月22日(水)の放送では、ポップしなないでが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。親、友達、バイト先の仲間……誰かと話す時に相手の反応を気にしすぎたり、1人になった瞬間にひとり大反省会を始めてしまって、必要以上に神経を使って毎日心がずーーんと重いです。気にしないように意識をしても、やっぱり癖で相手の反応を見すぎてしまいます。助けてください!かわむら(Dr.):我々ですね……ポップしなないでは、こういった悩みを持つ方々の背中を押すような曲というか、我々自体が同じような性質を持ちがちなので……。かめがいあやこ(Vo.Key.):私、全く同じ悩みを、いつも抱えて生きてますわ。かわむら:あ、やっぱりですか?あやこ:はい(笑)。わかるよ~。かわむら:「あれは、間違ってたんじゃないかな」とか……。あやこ:ね~! 私もずっと気にしてる。かわむら:ただね、この曲では「呪いみたいな日々を嫌いになれないんだ」って言っているんです。あやこ:はい。そこの歌詞、私も大好きですね。かわむら:案外、世界は一人ひとりのことを見ていないですよ、という……いい意味で、この曲で気が楽になったらいいのかなと思います。あやこ:そうだね。けっこう、口に出してみると楽になったりもするからね。よかったら、歌詞を口ずさんでもらえたりしたらいいね。かわむら:ぜひ聴いてみてください!今回、選曲された「メデューサ」は、2月22日(水)リリースのメジャーデビューアルバム『戦略的生存』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/