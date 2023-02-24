D.A.N.がリミックスアルバムを4月に発売、コーネリアスや細野晴臣らが参加

D.A.N.が2021年にリリースした3rdアルバム『NO MOON』のREMIXシングルをパッケージした『NO MOON REMIXES』が、2023年4月12日（水）にアナログ12インチ盤でリリースされる。

本リミックス・アルバムには、唯一無二のサウンドデザインとプロダクションで国内外に多くのファンを持つCornelius、日本の音楽史を語る上で欠かせない存在として世代も国境も超え世界中から愛される音楽家・細野晴臣、ベルリン在住のDJ/トラックメイカー・Fumiya Tanaka、DUB SOUNDで海外での評価も高いSilent Poets、京都在住のDJ/プロデューサー・Stones Taro、さらにUKからJames BlakeのバンドメンバーでもあるRob McAndrewsによるAIirheadの豪華6アーティストが参加した。

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本作は、海外での活動・評価の高い各アーティストが個性をフルに生かしD.A.N.を再構築した『NO MOON』の裏の世界が一枚となったアザーサイド・アルバムとなっている。

＜リリース情報＞

D.A.N.

リミックス・アルバム『NO MOON REMIXES』

リリース日：2023年4月12日（水）

形態：アナログ12インチ

品番：SSWB-016

価格：¥3300円（税込）

詳細：http://d-a-n-music.com/release/no-moon-remixes/

＝収録曲＝

SIDE A

1. No Moon（Cornelius Remix）

2. Take Your Time（Haruomi Hosono Remix）

3. The Encounters（Silent Poets Remix）

SIDE B

1. Anthem（Fumiya Tanaka Remix）

2. Overthinker（Stones Taro Remix）

3. Aechmea（Airhead Remix）