ターミネーターのエンドスケルトンがアクションフィギュアに！

映画『ターミネーター2』に登場するエンドスケルトン(内骨格)がメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)にラインナップされた。

『ターミネーター2』は1991年のSFアクション映画。1984年の『ターミネーター』の続編。未来世界から現代に送り込まれたアンドロイドT-800とT-1000の戦いを描く。

エンドスケルトンとは「内骨格」を意味する単語で、T-800はこの上を生体組織で覆い、人間に擬態する。

未来世界では、この内骨格のまま戦闘しているシーンもあった。

Terminator 2: Judgment Day, T2,THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S.All Rights Reserved. (C) 2023 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved.

MAFEX ENDOSKELETON (T2 Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万4080円(税込)

2024年2月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

『ターミネーター2』劇中で強烈な印象を残したエンドスケルトンのフル可動フィギュア。全高約16センチ。

ディテールを崩すことなく各部関節の可動範囲を確保。専用ブラスターライフル付属。足先にはダイキャストを使用している。可動式フィギュアスタンドが付属する。

MAFEXは海外映画やアメコミ関連のラインナップが充実したアクションフィギュアシリーズだ。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s23)

MAFEX BATMAN & HORSE (The Dark Knight Returns)

発売元:メディコム・トイ

1万6280円(税込)

2024年2月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

DC『バットマン:ダークナイト・リターンズ』に登場した、馬に乗ったバットマンをアクションフィギュア化。バットマン全高約16センチ、馬&ディスプレイ台座全高約25センチ。

バットマンは頭部パーツ2種、ダメージを受けた腹部や武器パーツが付属。可動式フィギュアスタンドも付属する。

馬は専用のディズプレイ台座付き。馬本体は可動部なし。

『バットマン:ダークナイト・リターンズ』は初老に達し、一度は引退していたクライムファイターに復帰するバットマンを描いたコミックス。

今回の「MAFEX BATMAN & HORSE (The Dark Knight Returns)」で同作のMAFEXは9作目となっており、原作の人気の高さがうかがえる。

