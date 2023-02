スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch、Steam、PlayStation 4、PlayStation 5向けRPG『オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)』を2023年2月24日に発売した。価格は7,800円。Steam版は2023年2月25日に発売される。

発売を記念して、東京・大阪地域で『オクトパストラベラーII』TVCMを放映。ゲームの特徴を実写で紹介するWeb CMも公開した。

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』TVCM

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』60秒 実写Web CM

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』実写Web CM 「試合篇」

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』実写Web CM 「盗む篇」

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』実写Web CM 「てなずける篇」

