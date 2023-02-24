大滝詠一、完全未発表の新曲を収録した最新アルバムを3月発売

代表曲「君は天然色」のミュージックビデオがYouTubeで1300万再生を突破するなど、国内外の幅広い世代から支持される大滝詠一の最新アルバム『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK / NIAGARA ONDO BOOK』が、2023年3月21日（火）にリリースされる。

Disc-1の『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK』は、大滝本人が歌唱した11曲の未発表音源を収録。今作は、2005年暮れに大滝が書き下ろした最後の作品で、今まで日の目を見ることがなかった完全未発表の新曲「ゆうがたフレンド（USEFUL SONG）」など本邦初公開となる新曲や、名曲のセルフカバーなどをコンパイルした、コンセプチュアルなオリジナル・アルバムとなっている。

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Disc-2の『NIAGARA ONDO BOOK』は、コンポーザー・大瀧詠一として多数のアーティストに提供したレア音源を収録。一度聴いたら忘れられない異色の歌謡曲を特集したNHK総合の特別番組『1オクターブ上の音楽会』でも紹介された金沢明子の「イエロー・サブマリン音頭（特別変）」を筆頭に、クレイジーキャッツ、植木等、三波春夫、トニー谷、細川たかし、角川博、片岡鶴太郎など、豪華なアーティストが歌う貴重な音源を堪能することができる。

さらに、本作には40ページを超える豪華ブックレットが封入されており、マスターテープや直筆の歌詞など初公開の写真や、音楽評論家・湯浅学氏によるDisc-1収録曲の解説文と、安田謙一（ロック漫筆）氏によるDisc-2収録曲の解説文が11000字以上のボーリュームで掲載されている。

なお、今作はCD2枚組としてリリースされたのち、アナログレコードとして2023年4月26日（水）に発売される。

＜リリース情報＞

大滝詠一

『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK / NIAGARA ONDO BOOK』

リリース日：2023年3月21日（火）

形態：CD2枚組

品番：SRCL-12450～12451

価格：3960円（税込）

＝Disc-1収録曲＝

1. NIAGARA ROCKN ROLL ONDO

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

2. ゆうがたフレンド（USEFUL SONG）／大滝詠一と鈴木慶一（冗談ぢゃねーやーず）

作詞：糸井重里 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内・井上鑑

3. ポップスター

作詞：小野小福 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

4. うなずきマーチ／大滝詠一トリオ

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

5. いちご畑でつかまえて

作詞：松本隆 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

6. 暑さのせい

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

7. ピンク・レディー／大滝詠一とモンスター

作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内

8. 消防署の火事

作詞：新井満 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

9. ホルモン小唄～元気でチャチャチャ

作詞：星野哲郎 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

10. あの娘に御用心

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

11. 針切じいさんのロケン・ロール

作詞・作曲：SHEB WOOLEY 訳詞：さくらももこ 編曲：RINKY OHEN

＝Disc-2収録曲＝

・ナイアガラ音頭（1995 Re-mix）／布谷文夫

作詞・作曲・編曲：大瀧詠一

・風が吹いたら恋もうけ／小高桂子

作詞：伊藤アキラ 作曲：大瀧詠一 編曲：矢野誠

・あんあんストリート／小高桂子

作詞：伊藤アキラ 作曲：大瀧詠一 編曲：矢野誠

・消防署の火事／新井満

作詞：新井満 作曲：大瀧詠一 編曲：萩田光雄

・ビックリハウス音頭（take 4）／デーボ

作詞：なにゆえ草也 作曲・編曲：大瀧詠一

・ある乙女の祈り（take 4）／高橋章子

作詞：古田 誠 作曲・編曲：大瀧詠一

・Let's ONDO Again（Let's 宵・宵・宵ヴァージョン）

作詞・作曲：Kal Mann・Dave Appell 訳詞：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

・うなずきマーチ（テヌグイ・ヴァージョン）／うなずきトリオ

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

・風が吹いたら恋もうけ（ハチャメチャ・ヴァージョン）／中原理恵

作詞：伊藤アキラ 作曲：大瀧詠一 編曲：矢野誠・飛澤宏元

・うさぎ温泉バラード／角川博

作詞：松本 隆 作曲：大瀧詠一 編曲：萩原哲晶

・イエロー・サブマリン音頭（特別変）／金沢明子

作詞・作曲：John Lennon - Paul McCartney 訳詞：松本隆 編曲：萩原哲晶

・スリラー音頭～ビートイット音頭（ステレオ・ヴァージョン）／片岡鶴太郎

作詞・作曲：Rod Temperton -Michael Jackson

訳詞：藤井青銅・森谷和郎・大瀧詠一 編曲：大瀧詠一

・実年行進曲（ぶちゃむくれバンザイ三唱ヴァージョン）／クレイジーキャッツ

作詞：青島幸男 作曲：大瀧詠一 原編曲：萩原哲晶 編曲：大瀧詠一

・新五万節（take 3）／クレイジーキャッツ、ハナ肇

作詞：青島幸男 作曲・編曲：萩原哲晶 編々曲：大瀧詠一

・さいざんす・マンボ（ザンスミックス・ヴァージョン）／トニー谷／宮城まり子

作詞：トニー谷・宮川哲夫 作曲：多忠修 編曲：小野沢篤

・針切じいさんのロケン・ロール（いや、どうもヴァージョン）／植木等

作詞・作曲：SHEB WOOLEY 訳詞：さくらももこ 編曲：RINKY OHEN

・新二十一世紀音頭／植木等、三波春夫

作詞：伊藤アキラ 作曲：三波春夫 編曲：井上鑑

・Lets ONDO Again（河田為雄ミックス）／細川たかし

作詞・作曲：Kal Mann・Dave Appell 訳詞：大瀧詠一 編曲：井上鑑

『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK / NIAGARA ONDO BOOK』CD予約：https://smr.lnk.to/gqWKFI

『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK / NIAGARA ONDO BOOK』特設サイト：

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/eiichiohtaki-nsb/

『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK』

リリース日：2023年4月26日（水）

形態：アナログレコード1枚組

品番：SRJL-1150

価格：4290円（税込）

＝収録曲＝

1. NIAGARA ROCKN ROLL ONDO

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

2. ゆうがたフレンド (USEFUL SONG)／大滝詠一と鈴木慶一（冗談ぢゃねーやーず）

作詞：糸井重里 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内・井上鑑

3. ポップスター

作詞：小野小福 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

4. うなずきマーチ／大滝詠一トリオ

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

5. いちご畑でつかまえて

作詞：松本隆 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

6. 暑さのせい

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

7. ピンク・レディー／大滝詠一とモンスター

作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内

8. 消防署の火事

作詞：新井満 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

9. ホルモン小唄～元気でチャチャチャ

作詞：星野哲郎 作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

10. あの娘に御用心

作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内

11. 針切じいさんのロケン・ロール

作詞・作曲：SHEB WOOLEY 訳詞：さくらももこ 編曲：RINKY OHEN

大滝詠一オフィシャルサイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/