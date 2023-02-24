BABYMETAL、復活ライブ映像を収録した「Light and Darkness」MV公開

BABYMETALが、第四弾先行配信楽曲となる新曲「Light and Darkness」のダウンロード＆ストリーミングを2023年2月24日（金）に開始した。また、同時にミュージックビデオも公開した。
MVは、2023年1月28日（土）、29日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催された、約1年9カ月ぶりの復活ライブ「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」の公演の模様が収録された最新のライブ映像で構成されている。
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2021年に10周年イヤーを終え、封印されたBABYMETALの数々のLEGEND。そして、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE（メタルバース）”で始動。コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録。今作は、復元されたパラレルワールド「LIGHT AND DARKNESS」をテーマにしている。
【動画を観る】BABYMETAL「Light and Darkness」MV
光があるから闇があり、闇があることによって輝く世界がある。光と闇が交差する夜、毒され堕ちてゆく先に求めるのは、強い愛に満ち溢れた世界。開いた扉の先に待ち受けるのは希望なのか絶望なのか？それぞれの観点によって変わる陰と陽の対立と調和、森羅万象の二面性を表した楽曲となっている。
なお、次のライブとなる「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE」が、ぴあアリーナMMで、4月1日（土）「BLACK NIGHT」、2日（日）「CLEAR NIGHT」の2公演で開催されることが決定している。
＜リリース情報＞
BABYMETAL
DIGITAL SINGLE「Light and Darkness」
リリース日：2023年2月24日（金）
形態：ダウンロード＆ストリーミング
https://bm.lnk.to/lightanddarkness
CONCEPT ALBUM『THE OTHER ONE』
リリース日：2023年3月24日（金）
予約：https://bm.lnk.to/theotherone
＝CD/VINYL収録内容＝
TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149 / ONEC-0043共通
1. METAL KINGDOM
2. Divine Attack - 神撃 -
3. Mirror Mirror
4. MAYA
5. Time Wave
6. Believing
7. METALIZM
8. Monochrome
9. Light and Darkness
10. THE LEGEND
完全生産限定盤：
アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5500円（税込）[CD]全10曲収録
通常盤：
TFCC-86890 ¥3300（税込）[CD]全10曲収録
※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様
※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行
アナログ盤（完全生産限定）：
TFJC-38115 ¥4950円（税込）[VINYL]全10曲収録
※クリアジャケット・クリアバイナル仕様
アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）：
PPTF-8149 ¥3300円（税込）[CD]全10曲収録
※ブラックケース仕様
＜ライブ情報＞
「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」
2023年4月1日（土）”BLACK NIGHT”、4月2日（日）”CLEAR NIGHT”・ぴあアリーナMM
一般発売チケット：
MOSH'SH PIT（オールスタンディング）：¥15000円（税込）
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
MOSH'SH SEAT（指定席）¥15000円（税込）
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」
Special Guest：BABYMETAL
Support：LORDI
2023年4月14日（金）イギリス, リーズ / First Direct Arena
2023年4月15日（土）イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley
2023年4月16日（日）イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena
2023年4月18日（火）イギリス, グラスゴー / OVO Hydro
2023年4月21日（金）フランス, パリ / Zénith Paris La Villette
2023年4月22日（土）ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt
2023年4月24日（月）ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena
2023年4月25日（火）ルクセンブルク, エシュ＝シュル＝アルゼット / Rockhal Main Hall
2023年4月28日（金）スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena
2023年4月29日（土）ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum
2023年4月30日（日）デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena
2023年5月2日（火）ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena
2023年5月3日（水）オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome
2023年5月5日（金）ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena
2023年5月6日（土）ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena
2023年5月7日（日）オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle
2023年5月9日（火）ポーランド, ウッチ / Atlas Arena
2023年5月10日（水）チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava
2023年5月12日（金）ドイツ, ケルン / Lanxess Arena
2023年5月13日（土）ベルギー, アントワープ / Sportpaleis
2023年5月15日（月）ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle
2023年5月18日（木）エストニア, タリン / Saku Suurhall
2023年5月19日（金）フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)
2023年5月20日（土）フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli
Sabaton OFFICIAL WEBSITE：https://www.sabaton.net/
BABYMETAL TOUR INFORMATION：https://www.babymetal.com/tour/
BABYMETAL Official Website：http://www.babymetal.com