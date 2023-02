【ハッピーセット】『プリキュア』と『パウ・パトロ―ル』が楽しい！

アニメ『パウ・パトロール』のシールとアニメ『ひろがるスカイ!プリキュア』のぬりえがマクドナルドのハッピーセットのおもちゃとして2023年3月3日(金)から登場する。

『パウ・パトロール』は世界中の子供たちに愛される人気アニメ。リーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム「パウ・パトロール」が、彼らの住むアドベンチャー・ベイで起こったさまざまなトラブルに立ち向かう。ハッピーセットには今回が初登場となる。

ハッピーセット「パウ・パトロール」は、お風呂の壁に貼って遊べる全5種のステッカー。今回のおもちゃは、主人公のケント、チェイスやマーシャルなどの個性豊かなレスキュー犬たちが描かれている。遊びを通して、社会性と、数量や論理性を学んだり、ポリスカー(警察車両)やファイヤートラック(消防車)を乗りこなすキャラクターたちから、仕事の種類や社会的な役割についての話題が広がるだろう。

ステッカーにはそれぞれ0~9の数字が書かれており、書かれた数字や肉球の数を数えたり、数の大きさの順にステッカーを並べたりする遊びを通して、「数量」に親しみ、順番を考えるなどの「論理的」思考が育くまれる。

『ひろがるスカイ!プリキュア』は今年20周年目を迎える「プリキュア」シリーズ最新作。空の王国スカイランドから来たソラ・ハレワタールがキュアスカイに変身、地上のソラシド市で戦いを繰り広げる。2023年2月5日(日)から放送中だ。

ハッピーセット「ひろがるスカイ!プリキュア」は、キャラクタターたちが登場する全5種のぬりえブック。キュアスカイなどを始めとする、これからテレビで大活躍間違いなしのキャラクターたちが登場するぬりえページに加えて、手紙を書いたり、イラストと言葉を繋ぎあわせるたりする遊びを楽しめるページも付いている。

今回のおもちゃは、図形・空間の認識を高め、表現力、想像力を育む。キャラクターたちの衣装や線画を、形や色を考えて(「図形・空間」の認識)、自分の好きな色使いでイラストを自由にぬる遊びは「表現力」を育むだろう。そしてキャラクターたちが生きる世界や物語を「想像」しながら、自分だけのぬりえを完成することができる。

なお、ハッピーセット「パウ・パトロール」、ハッピーセット「ひろがるスカイ!プリキュア」のいずれも、それぞれのおもちゃの他に、過去のハッピーセットのおもちゃどれか1つ(種類は選べない)がおまけに付いてくる。

>>>ハッピーセット「パウ・パトロール」「ひろがるスカイ!プリキュア」の画像を見る(画像46点)

ハッピーセット「パウ・パトロール」

2023年3月3日(金)~

全5種、どれがもらえるかはお楽しみ。

アニメ『パウ・パトロール』に登場するチェイス、マーシャルなどの人気キャラクターたちが描かれたお風呂で遊べるステッカー全5種。

主人公のケント、チェイスやマーシャルなどの個性豊かなレスキュー犬たちが描かれたステッカーには、それぞれ0~9の数字が書かれており、遊びながら数字にも楽しく触れることができる。

ステッカーは何度でも繰り返してお風呂場で遊べぶことができる。また裏面にはキャラクターたちの性格・特徴が書かれており、キャラクターについて詳しく学ぶこともできる。

ハッピーセット「ひろがるスカイ!プリキュア」

2023年3月3日(金)~

全5種、どれがもらえるかはお楽しみ。

今年20周年目を迎えるプリキュアの最新シリーズ『ひろがるスカイ!プリキュア』のキャラクタターたちが登場する全5種のぬりえブック。

「キュアスカイ」などを始めとする、これからテレビで大活躍間違いなしのキャラクターたちが登場するぬりえページに加えて、手紙や、イラストと言葉を繋ぎあわせる遊びを楽しめるページも付いている。

(C)2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

(C)ABC-A・東映アニメーション