本日2月24日発売のビッグコミックスペリオール6号(小学館)には、太田垣康男「機動戦士ガンダム サンダーボルト」のペーパークラフトが付属している。

付録として用意されたのは、作中に登場するパーフェクト・ジオングの頭部のペーパークラフト。パーフェクト・ジオングはイオ・フレミングが宿命のライバルであるダリル・ローレンツが搭乗するパーフェクト・ガンダムに対抗するため、ニュータイプのリリーとともに搭乗する機体だ。なお今号には本編の第182話を掲載。死闘を繰り広げるイオとダリルだが、戦況は思わぬ方向へと展開し……。また「機動戦士ガンダム サンダーボルト」の単行本最新21巻は2月28日に発売される。

そのほか3月10日発売の次号では浅野いにおの新連載「MUJINA IN TO THE DEEP」が開幕。表紙と巻頭カラーに登場する。