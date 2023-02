映画『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)で、3月24日に本編ノーカットで地上波初放送される。

世界で一番愛されるウサギを主人公にした、ビアトリクス・ポター原作の絵本『ピーターラビットTM』。シリーズ累計発行部数全世界2億5,000万部を超え、2018年に初めてハリウッドで実写映画化されると、リアルで“モフモフ”なウサギたちのかわいさが話題となり、全世界興行収入が約386億円を超える大ヒットになった。

それから3年、ピーターが今度は“モフワル”になって登場。今作は、生まれ育った湖水地方を離れ、都会へとやってきピーターが、そこで出会った地下組織を率いるバーナバスとともに思いがけず悪事を働くという、ちょっとハラハラする“危ない”ストーリーだ。

ピーターの声は前作から引き続き、千葉雄大。ピーターの亡き父の親友だったと称する都会のウサギ、バーナバスの声を哀川翔。バーナバスの子分のネズミ“ヒゲのサムエル”をYouTuberのカジサック(梶原雄太/キングコング)が演じている。

監督は、前作に引き続き『ANNIE/アニー』などのウィル・グラック。脚本は、ウィル・グラックに加え、マーベル・スタジオ作品『エターナルズ』で共同脚本を務めたパトリック・バーリーが新たに参加している。

(C)2021 Columbia Pictures Industries, Inc., 2.0 Entertainment Borrower, LLC and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.