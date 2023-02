竹内アンナ ニューE.P『at FIVE』は「喜怒哀楽いろんな瞬間と一緒にこの5曲があったら嬉しい」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月22日(水)の放送は、シンガーソングライターの竹内アンナさんがゲスト出演。2月22日(水)リリースのE.P『at FIVE』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:竹内先生は、本日2月22日に5枚目のE.P『at FIVE』をリリース。おめでとうございます!竹内:ありがとうございます!こもり校長:E.Pというと、アルバムじゃないからこそ、コンセプト的に作ったりということもあると思うんですけど。いい意味で、どこを主軸にしているのかを見せない曲のバランス感というか。すごくチルなものもあれば、アップテンポなものもあったりとか。歌詞も、いろいろな角度から見れる感じがしたんですけど……。竹内:はい。こもり校長:こういういろいろなものをミックスして入れ込もうというのは、意図的にやったんですか?竹内:そうですね。私はデビューのときからE.Pを出し続けていて、今回5枚目なんですけど……毎回、いろんな竹内アンナを見てもらおう、というコンセプトのもと作っているんです。特にこの『at FIVE』に関しては、振り切ってすごく実験的なことをしていて。いまの私がやりたいことを、とにかく詰め込んだものになっています。やりたいことを曲におこしていったら、結果的に5曲とも全然違うものになりました。こもり校長:曲を聴いたときに、すごくカラフルなイメージがあったんです。それは曲調がジャンルレスで幅広いから、というのがあると思うんですけど……1曲1曲の歌い分けとか出てくるキャラクターとかが違うので、虹っぽいなと思いました。今日もカラフルな服を着られていますけど(笑)。竹内:ホンマや!こもり校長:濃いめの色で(笑)。竹内:濃いめのグラデーションの、カラフルなトップスを着ています(笑)。こもり校長:(笑)。竹内先生は、「これからもいろいろやりたい!」みたいな気持ちが大きいんですか?竹内:そうですね。自分でもびっくりするくらい……リリースをするたびに「今回はこれをやったけど、次はこんなことをやってみたい」と、新しいことにトライしてまだやってないことに気づくんです。それが毎回あるので、「だから音楽ってやめれないな」って思います。こもり校長:かっこいいな~。こもり校長:デビュー5年目ということですが、この5年はどうでしたか?竹内:あっという間でした。でも、“過ぎ去った”という意味ではなくて、それぞれが濃いからこそ早く感じます。楽しい時間とか濃厚な時間って、あっという間に感じるので。でも、どこを切り取っても、毎回新鮮な気持ちで挑めていたのは良かったなと思います。こもり校長:「もう一度、この5年をやってみろ!」って言われたら?竹内:いやぁ~、できひんと思います。たぶんできひん(笑)。うまくいくことばかりじゃなかったし、もちろんしんどいこともあったんですけど、あのときがあったからこそ今の自分があると思うので……この先のことを考えていきたいですね。こもり校長:ラジオを聴いている生徒(リスナー)に、この『at FIVE』はどのように聴いてほしいですか?竹内:いつも曲作りをするときは、こんな主人公でこんなストーリーで、といろいろなシチュエーションを考えているんですけど……届いた先では、自由に聴いてもらえたらいいなと思います。もう“あなたの物語”だから自由に解釈してもらっていいし、この曲たちと一緒にいろんな場所に出かけてもらえたらいいなと思います。5曲とも全然違うサウンド感だから、いろいろなシチュエーションに合うと思うので……喜怒哀楽いろんな瞬間と一緒に、この5曲があったら嬉しいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/