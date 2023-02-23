本日2月23日に公開10周年を迎えたアニメ映画「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」が、2月26日23時59分まで「とある」シリーズのYouTube公式チャンネルで期間限定配信される。

アスキー・メディアワークスの創立20周年記念作品として、2013年2月23日に公開された「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」。学園都市製宇宙エレベーター「エンデュミオン」の完成を目前に控えたある日、上条当麻とインデックスが、無能力者（レベル0）の少女・鳴護アリサと出会うところから物語が動き出す。

併せてNBCUniversal Anime＆Musicの公式TikTokアカウント（@nbcuniversal_anime_music）では、「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」の名シーン動画を順次公開。気になる人は、公式TikTokアカウントをチェックしよう。

「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」

スタッフ

原作：鎌池和馬

イラスト：はいむらきよたか（電撃文庫 / アスキー・メディアワークス刊）

監督：錦織博

ストーリー原案・構成：鎌池和馬

脚本：吉野弘幸

キャラクターデザイン：田中雄一

メカニックデザイン：明貴美加

美術監督：黒田友範

色彩設定：安藤智美

撮影監督：福世晋吾

ＣＧ制作：サンジゲン

編集：西山茂

音響監督：明田川仁

音楽：井内舞子、I've sound、IMAGINE

アニメーション制作：J.C.STAFF

製作：PROJECT-INDEX MOVIE、ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント、ワーナー・ホーム・ビデオ＆デジタル・ディストリビューション、アスキー・メディアワークス、スクウェア・エニックス、AT-X、J.C.STAFF

配給：ワーナー・ブラザース映画

キャスト

上条当麻：阿部敦

インデックス：井口裕香

御坂美琴：佐藤利奈

神裂火織：伊藤静

ステイル＝マグヌス：谷山紀章

姫神秋沙：能登麻美子

土御門元春：勝杏里

アクセラレータ：岡本信彦

御坂妹：ささきのぞみ

青髪ピアス：川原慶久

月詠小萌：こやまきみこ

白井黒子：新井里美

初春飾利：豊崎愛生

佐天涙子：伊藤かな恵

鳴護アリサ：三澤紗千香

シャットアウラ＝セクウェンツィア：日笠陽子

レディリー＝タングルロード：佐倉綾音

ジェーン=エルブス：種田梨沙

マリーベート=ブラックボール：潘めぐみ

メアリエ=スピアヘッド：瀬戸麻沙

(c)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE