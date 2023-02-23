本日2月23日に公開10周年を迎えたアニメ映画「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」が、2月26日23時59分まで「とある」シリーズのYouTube公式チャンネルで期間限定配信される。
アスキー・メディアワークスの創立20周年記念作品として、2013年2月23日に公開された「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」。学園都市製宇宙エレベーター「エンデュミオン」の完成を目前に控えたある日、上条当麻とインデックスが、無能力者（レベル0）の少女・鳴護アリサと出会うところから物語が動き出す。
併せてNBCUniversal Anime＆Musicの公式TikTokアカウント（@nbcuniversal_anime_music）では、「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」の名シーン動画を順次公開。気になる人は、公式TikTokアカウントをチェックしよう。
「劇場版 とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-」
スタッフ
原作：鎌池和馬
イラスト：はいむらきよたか（電撃文庫 / アスキー・メディアワークス刊）
監督：錦織博
ストーリー原案・構成：鎌池和馬
脚本：吉野弘幸
キャラクターデザイン：田中雄一
メカニックデザイン：明貴美加
美術監督：黒田友範
色彩設定：安藤智美
撮影監督：福世晋吾
ＣＧ制作：サンジゲン
編集：西山茂
音響監督：明田川仁
音楽：井内舞子、I've sound、IMAGINE
アニメーション制作：J.C.STAFF
製作：PROJECT-INDEX MOVIE、ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント、ワーナー・ホーム・ビデオ＆デジタル・ディストリビューション、アスキー・メディアワークス、スクウェア・エニックス、AT-X、J.C.STAFF
配給：ワーナー・ブラザース映画
キャスト
上条当麻：阿部敦
インデックス：井口裕香
御坂美琴：佐藤利奈
神裂火織：伊藤静
ステイル＝マグヌス：谷山紀章
姫神秋沙：能登麻美子
土御門元春：勝杏里
アクセラレータ：岡本信彦
御坂妹：ささきのぞみ
青髪ピアス：川原慶久
月詠小萌：こやまきみこ
白井黒子：新井里美
初春飾利：豊崎愛生
佐天涙子：伊藤かな恵
鳴護アリサ：三澤紗千香
シャットアウラ＝セクウェンツィア：日笠陽子
レディリー＝タングルロード：佐倉綾音
ジェーン=エルブス：種田梨沙
マリーベート=ブラックボール：潘めぐみ
メアリエ=スピアヘッド：瀬戸麻沙
(c)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE