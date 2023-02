【おさるのジョージ】ハートや手紙モチーフのグッズで感謝の気持ちを贈ろう♪

『おさるのジョージ』のロフト限定グッズが登場! 2023年3月1日(水)より、全国のロフトおよびロフトネットストアにて「Curious George Says Thank You by LOFT」と題してさまざまな雑貨が展開される。

『おさるのジョージ』は、1941年にレイ夫妻により刊行された絵本で、世代を超えて世界中で愛されてきた作品だ。主人公のジョージは身の周りのあらゆることに対して好奇心を持ち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす。2008年にはNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、アニメ版のジョージも多くの子どもたちから支持を得るようになった。

2021年には80周年を迎え、子供から大人までの幅広い層に人気が拡大している。

今回、グッズのモチーフになっているのは、2012年にアメリカで出版された『Curious George Says Thank You』という絵本。主人公・おさるのジョージが友人からもらったお礼のカードをきっかけに自分も感謝の気持ちを伝えようと考える、思いやりとありがとうの気持ちがあふれるストーリーとなっている。

グッズ展開は、昨年のコレクションに続く第3弾。『Curious George Says Thank You』の秘蔵アートをあしらい、テーマカラーのパステルピンクを基調としたロフト限定グッズはファン必見。巾着トートバッグやハンドクリームをはじめ、タオルハンカチ、ガラスキャニスター、吸水コースターやステーショナリーなど、自分用としてはもちろん、ギフトに最適なアイテムがラインナップしている。

また、2023年3月1日(水)~3月19日(日) まで、ロフトアプリにてミニゲーム「ありがとうを伝えよう!ハートゲーム」が開催。参加すると1回につき1~3個のハートをゲットでき、10個集めると抽選で20名に「ロフトオリジナルウォールキャンバス(非売品)」が当たる。結果発表は3月22日(水)なので、お忘れなく。

絵本のテーマとリンクしている全21種類のアイテムは、いずれも優しい色合いで気持ちも上向きになること間違いなし。大切な人へ感謝と共に贈ってみるのはいかが?

