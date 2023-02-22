21位タイ　筒香嘉智

契約内容：2年1200万ドル（約15億6000万円）

該当年度：2020～21年（タンパベイ・レイズ）

 

 

21位タイ　田澤純一

契約内容：2年1200万ドル（約15億6000万円）

該当年度：2017～18年（マイアミ・マーリンズ）

第20位　伊良部秀輝

契約内容：4年1280万ドル（約16億6400万円）

該当年度：1997～2000年（ニューヨーク・ヤンキース）

第19位　野茂英雄

契約内容：2年1375万ドル（約17億8800万円）

該当年度：2002～03年（ロサンゼルス・ドジャース）

第18位　上原浩治

契約内容：2年1800万ドル（約23億4000万円）

該当年度：2015～16年（ボストン・レッドソックス）

 

 

第17位　井川慶

契約内容：5年2000万ドル（約26億円）

該当年度：2007～11年（ニューヨーク・ヤンキース）

第16位　松井稼頭央

契約内容：3年2010万ドル（約26億1300万ドル）＋出来高

該当年度：2004～06年（ニューヨーク・メッツ）

第15位　秋山翔吾

契約内容：3年2100万ドル（約27億3000万ドル）

該当年度：2020～22年（シンシナティ・レッズ）

第14位　川上憲伸

契約内容：3年2300万ドル（約29億9000万ドル）

該当年度：2009～11年（アトランタ・ブレーブス）

第13位　城島健司

契約内容：3年2400万ドル（約31億2000万ドル）

該当年度：2009～11年（シアトル・マリナーズ）

 

 

第12位　前田健太

契約内容：8年2500万ドル（約32億5000万円）＋出来高

該当年度：2016～23年（ロサンゼルス・ドジャース）

第11位　黒田博樹

契約内容：3年3500万ドル（約45億5000万円）

該当年度：2008～10年（ロサンゼルス・ドジャース）

第10位　菊池雄星

契約内容：3年4300万ドル（約55億9000万円）

該当年度：2019～21年（シアトル・マリナーズ）

第9位　福留孝介

契約内容：4年4800万ドル（約62億4000万円）

該当年度：2008～11年（シカゴ・カブス）

7位タイ　松坂大輔

契約内容：6年5200万ドル（約67億6000万円）

該当年度：2007～12年（ボストン・レッドソックス）

 

 

7位タイ　松井秀喜

契約内容：4年5200万ドル（約67億6000万円）

該当年度：2006～09年（ニューヨーク・ヤンキース）

第6位　千賀滉大

契約内容：5年7500万ドル（約97億5000万円）

該当年度：2023～27年（ニューヨーク・メッツ）

第5位　鈴木誠也

契約内容：5年8500万ドル（約110億5000万円）

該当年度：2022～26年（シカゴ・カブス）

3位タイ　吉田正尚

契約内容：5年9000万ドル（約117億円）

該当年度：2023〜2027年（ボストン・レッドソックス）

3位タイ　イチロー

契約内容：5年9000万ドル（約117億円）

該当年度：2008～12年（シアトル・マリナーズ）

第2位　ダルビッシュ有

契約内容：6年1億2600万ドル（約163億8000万円）

該当年度：2018～23年（シカゴ・カブス）

第1位　田中将大

契約内容：7年1億5500万ドル（約200億1500万円）

該当年度：2014～20年（ニューヨーク・ヤンキース）

 

【了】