21位タイ 筒香嘉智
契約内容：2年1200万ドル（約15億6000万円）
該当年度：2020～21年（タンパベイ・レイズ）
21位タイ 田澤純一
契約内容：2年1200万ドル（約15億6000万円）
該当年度：2017～18年（マイアミ・マーリンズ）
第20位 伊良部秀輝
契約内容：4年1280万ドル（約16億6400万円）
該当年度：1997～2000年（ニューヨーク・ヤンキース）
第19位 野茂英雄
契約内容：2年1375万ドル（約17億8800万円）
該当年度：2002～03年（ロサンゼルス・ドジャース）
第18位 上原浩治
契約内容：2年1800万ドル（約23億4000万円）
該当年度：2015～16年（ボストン・レッドソックス）
第17位 井川慶
契約内容：5年2000万ドル（約26億円）
該当年度：2007～11年（ニューヨーク・ヤンキース）
第16位 松井稼頭央
契約内容：3年2010万ドル（約26億1300万ドル）＋出来高
該当年度：2004～06年（ニューヨーク・メッツ）
第15位 秋山翔吾
契約内容：3年2100万ドル（約27億3000万ドル）
該当年度：2020～22年（シンシナティ・レッズ）
第14位 川上憲伸
契約内容：3年2300万ドル（約29億9000万ドル）
該当年度：2009～11年（アトランタ・ブレーブス）
第13位 城島健司
契約内容：3年2400万ドル（約31億2000万ドル）
該当年度：2009～11年（シアトル・マリナーズ）
第12位 前田健太
契約内容：8年2500万ドル（約32億5000万円）＋出来高
該当年度：2016～23年（ロサンゼルス・ドジャース）
第11位 黒田博樹
契約内容：3年3500万ドル（約45億5000万円）
該当年度：2008～10年（ロサンゼルス・ドジャース）
第10位 菊池雄星
契約内容：3年4300万ドル（約55億9000万円）
該当年度：2019～21年（シアトル・マリナーズ）
第9位 福留孝介
契約内容：4年4800万ドル（約62億4000万円）
該当年度：2008～11年（シカゴ・カブス）
7位タイ 松坂大輔
契約内容：6年5200万ドル（約67億6000万円）
該当年度：2007～12年（ボストン・レッドソックス）
7位タイ 松井秀喜
契約内容：4年5200万ドル（約67億6000万円）
該当年度：2006～09年（ニューヨーク・ヤンキース）
第6位 千賀滉大
契約内容：5年7500万ドル（約97億5000万円）
該当年度：2023～27年（ニューヨーク・メッツ）
第5位 鈴木誠也
契約内容：5年8500万ドル（約110億5000万円）
該当年度：2022～26年（シカゴ・カブス）
3位タイ 吉田正尚
契約内容：5年9000万ドル（約117億円）
該当年度：2023〜2027年（ボストン・レッドソックス）
3位タイ イチロー
契約内容：5年9000万ドル（約117億円）
該当年度：2008～12年（シアトル・マリナーズ）
第2位 ダルビッシュ有
契約内容：6年1億2600万ドル（約163億8000万円）
該当年度：2018～23年（シカゴ・カブス）
第1位 田中将大
契約内容：7年1億5500万ドル（約200億1500万円）
該当年度：2014～20年（ニューヨーク・ヤンキース）
【了】